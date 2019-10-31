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31.10.2019 09:59
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Минстрой: В России возродят институт типового проектирования

Текст: Наталия Швабауэр

Минстрой РФ начинает формировать современный институт типового проектирования. Об этом заявил на пленарном заседании 100+ Forum Russia министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев.

Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости
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Теоретически муниципалитеты и регионы сегодня могут использовать проекты из реестра экономически эффективной проектной документации. Но по факту это выглядит так: сначала они проектируют школу, детсад, спорткомплекс, каким их видят, получают положительное заключение экспертизы, а потом просят включить проект в реестр, потому что без этого не стать участником федеральной инвестиционной программы.

- Сейчас мы пытаемся эту пирамиду перевернуть, - пояснил глава ведомства. - В этом нам должны помочь научные институты. Там должны быть богатые библиотеки типовых проектов, актуализирующихся по мере появления новых материалов и технологий. Можно брать и привязывать к конкретной территории. Это облегчит строительство, ускорит принятие решений. Обычно слово "типовое" пугает, сразу вспоминается фильм "Ирония судьбы". Но за полтора года работы министром я побывал во многих регионах и убедился, что проекты реализуются неплохие, интересные и внешне, и технологически.

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