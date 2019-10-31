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31.10.2019 12:59
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

На Ямале ввели льготы на авиабилеты для студентов из многодетных семей

Текст: Елена Панова
Со следующего года воспользоваться льготным тарифом на авиаперелеты в 2500 рублей смогут дети из многодетных семей в возрасте до 23 лет. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Артюхов в своем Instagram-аккаунте.
Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО
Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО

- Расширяем список тех, кто может воспользоваться льготой. Добавляем в программу детей из многодетных семей в возрасте от 18 до 23, которые учатся в вузах. До этого в программе могли участвовать только дети до 18 лет, но мы решили включить в нее студентов до 23 лет, чтобы у них тоже была возможность съездить к родителям на каникулах, посетить свои родные города, - отметил глава Ямала.

Как уточнили в окружном департаменте социальной защиты, воспользоваться льготой на новых условиях смогут дополнительно 1597 человек. Всего в этом году льготными билетами смогли воспользоваться около 9,5 тысячи детей из многодетных семей. Программа, запущенная в этом году как "пилот", будет действовать в округе постоянно.

Фото: iStock
На Ямале региональный материнский капитал повысили до 500 тысяч рублей

Напомним, этим летом в регионе была запущена программа льготного проезда к месту отдыха для многодетных семей. Стоимость авиабилета - 2,5 тысячи рублей в один конец по 28-ми самым популярным направлениям по всей стране, выбранным в ходе голосования самими ямальцами. Это решило давнюю проблему, когда таким семьям уехать отдыхать из отдаленных городов и поселков всем вместе считалось непозволительной роскошью. Так, только за билеты на троих детей нужно было выложить 80-90 тысяч рублей, и это не считая цен за путевки и билеты родителям.

Отметим, во время прямой трансляции в Instagram 5 октября губернатор говорил о необходимости сделать авиаперелеты доступнее для всего населения округа. Так, с 1 ноября будет добавлен еще один субсидируемый рейс Салехард - Москва. Цена для взрослого пассажира - 9500 рублей. А с нового года под субсидию попадут еще четыре направления: Салехард - Сочи, Салехард - Тюмень, Новый-Уренгой - Сочи, Ноябрьск - Симферополь.

- Для северян авиасообщение очень важно. Это качество жизни, это удобство, возможность уехать летом в теплые края, поэтому, безусловно, тема в фокусе нашего внимания. Еще совсем недавно мы субсидировали восемь межрегиональных рейсов, а со следующего года их станет не менее тридцати. Это те направления, о важности которых говорят нам сами ямальцы. Второй насущный вопрос - доступность авиабилетов. Вводя новые субсидируемые направления, мы снижаем цену на билет для населения, - отметил глава региона.

- Мы ждем решения Росавиации по списку маршрутов, которые будут софинансироваться за счет средств федерального бюджета в следующем году. Как только утвердят заявленные нами направления, пройдут отборы и мы заключим контракты с авиакомпаниями, объявим о начале продажи билетов. Важно, что цены на субсидируемые направления не будут повышаться даже в пиковые периоды, например в праздники, - отметил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Ямала Максим Першиков.

На Ямале ежегодно расширяется маршрутная сеть авиаперелетов. Округ берет на себя часть затрат по социально значимым для ямальцев направлениям и снижает стоимость билетов по ключевым маршрутам.

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Получал много вопросов, будем ли в следующем году продолжать программу по льготным билетам для многодетных семей. Обязательно будем. Эта программа станет постоянной мерой поддержки. По льготному тарифу в отпуск смогли съездить почти 10 тысяч маленьких северян. Цифры и ваши отзывы говорят о том, что программа правильная и нужная. Расширяем список тех, кто может воспользоваться льготой. Добавляем в программу детей из многодетных семей в возрасте от 18 до 23, которые учатся в ВУЗах. Также со следующего года увеличиваем географию полётов. К 28 маршрутам добавятся популярные летние направления. К примеру, из двух наших городов – Салехарда и Нового Уренгоя - по льготным билетам можно будет улететь ещё и в Сочи, а из Ноябрьска - в Симферополь. #нацпроекты_89 #ямал2020 #работаемнарезультат

Публикация от Дмитрий Артюхов (@artyukhov_da)

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