Наталья Комарова выступила на Конгрессе Совета Европы

Губернатор Югры Наталья Комарова приняла участие в работе 37-й пленарной сессии Конгресса местных и региональных властей Совета Европы, которая в эти дни проходит во французском Страсбурге. Об этом "РГ" сообщили в департаменте общественных и внешних связей Югры.

Так, в ходе мероприятия состоялось заседание палаты регионов Конгресса, посвященное перспективам будущего Европы, роли регионов в реализации целей устойчивого развития.

- Югра - территория, на которой традиционно проживают коренные малочисленные народы Севера: ханты, манси, ненцы. Округ традиционно занимает устойчивое положение в пятерке регионов-лидеров в России по социально-экономическому развитию, - рассказала участникам заседания Наталья Комарова.

По убеждению главы Югры, достичь целей устойчивого развития, сформулированных Организацией Объединенных Наций, возможно в конструктивном диалоге правительств, гражданского общества и бизнеса. Наталья Комарова представила участникам заседания югорский опыт по повышению культуры открытости, внедрения новых связей органов власти с жителями. В частности, на портале органов государственной власти Югры запущена нейронная сеть Vika, разработанная на основе искусственного интеллекта. Она выполняет функции виртуального собеседника для граждан, желающих получить электронные государственные и муниципальные услуги, круглосуточно отвечает на их вопросы. Vika - самообучаемая система, способная действовать на основании полученного опыта при общении с пользователями портала, отвечать на вопросы по наиболее востребованным услугам: "Запись на прием к врачу", "Электронный дневник", "Регистрация брака", "Оформление ребенка в детский сад", "Зачисление в школу" и другим. Сейчас в Сети доступно двенадцать сервисов.

- Мы планируем расширить перечень услуг Vika, объединить ее с другими системами, в том числе с системой обработки обращений граждан, - констатировала Наталья Комарова.

Глава Югры рассказала собравшимся о внедрении в автономном округе технологий прямых встреч с жителями в онлайн-режиме. В этом случае тему онлайн-конференций люди выбирают сами, для общения используются все каналы связи, включая социальные сети, мессенджеры, телефоны.

- Внедрив такой формат, мы в несколько раз расширили аудиторию, устраняем бюрократические барьеры. Каждый житель региона может задать вопрос, получить ответ и даже оперативно решить свою проблему за время прямого эфира, - отметила Наталья Комарова.

Отметим, одна из последних онлайн-конференций была посвящена здравоохранению и собрала свыше 200 тысяч просмотров, а эфир продолжался почти три часа. По разным каналам жители направили 231 вопрос, 37 из них прозвучали в эфире. На все вопросы были даны ответы, получены рекомендации, приняты решения.

- Успешное достижение целей в области устойчивого развития общества невозможно без глобального сотрудничества стран, но в то же время оно обязательно должно быть подкреплено контактами между простыми людьми из разных государств, - резюмировала Наталья Комарова.

Напомним, что в ходе 37-й пленарной сессии Конгресса местных и региональных властей Совета Европы участники обсуждают вопросы внедрения технологий умных городов, кибербезопасности, распределения налогов, принципы защиты института омбудсменов и другие. Кроме того, на конгрессе будут рассмотрены доклады о состоянии местной и региональной демократии в России, Боснии и Герцеговине.