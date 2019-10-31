В национальном проекте "Здравоохранение" на 2019-2024 годы поставлена задача увеличить экспорт медицинских услуг в четыре раза. Только в Свердловской области количество пролечившихся иностранцев должно вырасти со 130 человек в 2017 году до 520 в 2024-м. В нынешнем году, по данным областного минздрава, клиники региона планировали принять 250 иностранцев. Насколько реальна эта цифра и что мешает резко повысить показатели, выяснял корреспондент "Российской газеты".

Турист или мигрант?

Как сообщили "РГ" в министерстве здравоохранения Свердловской области, в этом году для лечения Средний Урал посетили 189 иностранцев. Это официальные данные. Сразу уточним: услугой, проданной на экспорт, считают ту, которая предоставлена лицу с зарубежным гражданством. То есть, по сути, значения не имеет, турист ли это, который спланировал поездку на лечение, или гастарбайтер, которому экстренно потребовалась медпомощь. Впрочем, отчитываться перед ведомством о гражданстве пациентов обязаны только государственные клиники.

- Для реализации нацпроекта свердловский минздрав создал координационный проектный офис и несколько рабочих органов, в том числе по развитию экспорта медицинских услуг. Это очень широкое понятие, которое законодательно пока не закреплено, - поясняет участник одной из сформированных рабочих структур Екатерина Клипова.

По ее словам, медтуризм в чистом виде - это когда иностранец заблаговременно ищет клинику в РФ по своему профилю, ведет переговоры с ней на предмет будущего лечения, получает от медучреждения подтверждение готовности его принять и с этим документом обращается в консульство РФ для получения визы. Либо прямо во время туристического путешествия по России, пользуясь случаем, проходит краткий общий медицинский осмотр (check up).

- Может быть, в будущем в России введут такую категорию виз, как "медицинская", и тогда медицинских туристов можно будет отличить по этому признаку. Пока вопрос открыт, - говорит Клипова.

Впрочем, плановые цифры скорее всего вполне реалистичны, ведь многие уральские больницы работали на свой имидж за границей много лет. Всего же в реализации регионального проекта участвуют 147 медицинских организаций Свердловской области.

Операция с дегустацией

Так, в клинику в Екатеринбурге иностранцы ехали и три, и пять лет назад. Как рассказывает главный врач дорожной больницы Сергей Корелин, большинство зарубежных туристов обращается за стационарной помощью. Цена на аналогичные услуги у них на родине порой на порядок выше, чем в России. За первые восемь месяцев нынешнего года больница пролечила 180 пациентов из-за рубежа.

- К нам приезжают в основном из Казахстана, Узбекистана, Германии и Китая. Из бывших советских республик едут, потому что там мало хороших врачей, нет аппаратуры. Обращаются за решением онкологических, урологических, гинекологических проблем (например, для проведения ЭКО), услугами челюстно-лицевой хирургии. Из Германии едут бывшие соотечественники, потому что им дешевле лечиться здесь, чем оплачивать там страховку. Китайцы выбирают лечение в России из-за того, что в этой стране преобладает традиционная медицина, современная же представлена в пяти крупных городах, на других территориях она только начинает развиваться, - рассказывает главврач.

Для увеличения экспорта в дорожной больнице, например, планируют даже ввести комплексный пакет, включающий не только обследование и лечение, но и встречу пациента в аэропорту или на вокзале, трансфер, услуги переводчика, экскурсии по Екатеринбургу и окрестностям с дегустацией блюд национальной кухни. Таким предложением можно будет воспользоваться примерно через полгода: клиника привлекает к сотрудничеству турфирму. Кроме того, пытается договориться о визовой помощи иностранцам, но консульства РФ в интересующих врачей странах на контакт пока не идут.

В основном иностранцы лечатся в России, потому что цена на аналогичные услуги у них на родине порой на порядок выше

Вообще, по словам Корелина, развитию экспорта медуслуг больше всего мешает отсутствие информации: потенциальные клиенты просто не знают, что им готовы помочь на Урале.

Как рассказывают руководители медучреждений, региональный минздрав оказывает поддержку, рассказывая на международных конференциях о свердловских клиниках и их услугах. В специализированных выставках по возможности участвуют и сами медучреждения, но этого явно мало. Например, в соседней Тюменской области на развитие экспорта медуслуг в 2019 году выделили из бюджета 48 миллионов рублей.

Ищите переводчика сами

В одной из уральских негосударственных клиник пациентов принципиально не делят на граждан РФ и иностранцев, поэтому в ней нет отдела, который занимался бы развитием экспорта. Тем не менее медучреждение пользуется популярностью среди приезжих. Так, за прошлый год сюда обратилось 948 человек - сказалось проведение в Екатеринбурге ЧМ по футболу. С января по август 2019 года количество пациентов из-за рубежа составило 559 человек. Высоких показателей достигли в том числе благодаря сотрудничеству со страховыми компаниями.

Как рассказал директор по стратегическому развитию медцентра Артур Воробьев, лечились здесь пациенты из 16 стран, больше всего граждан Молдовы, Казахстана, Греции. Популярностью пользуются поликлинические услуги - консультации терапевта, хирурга и невролога, программы обследования и стоматология.

Главная трудность, с которой сталкивается клиника при работе с клиентами из других стран, - языковой барьер. Если, например, объясниться с гражданами КНР помогают сотрудники созданного при медучреждении центра китайской медицины, то переводчика с таджикского в штате нет - эту проблему пациентам приходится решать самостоятельно.

Трансфер до выздоровления

В центре восстановительной медицины и реабилитации поток пациентов из-за рубежа формировался много лет. В больнице считают, что это связано с тем, что в некоторых странах ранняя медицинская реабилитация развита очень слабо или вообще отсутствует. Здесь же готовы принять больного на 7-8-й день после операции - кардиохирургической, онкологической или нейрохирургической, а также после инсультов и травм.

В этом году в этой клинике проходили реабилитацию пациенты из Казахстана, Таджикистана, Азербайджана, Армении, Украины. Приезжают сюда и бывшие соотечественники из США, Израиля, Великобритании - в основном из соображений экономии: чтобы не платить 300 евро за день в этих странах, они предпочитают отдавать 75 в России. В 2018 году в центре пролечились 20 иностранцев, в нынешнем - 26. Так как учреждение находится за городом, трансфер здесь обеспечивают уже давно.

Кстати, в этой больнице есть специалисты со знанием английского, немецкого, французского языков, но вот на сайте учреждения на английский переведена только основная страница. Узнают же о нем иностранцы по большей части от знакомых, через турфирмы, ищут информацию в Интернете. На рост популярности реабилитационного учреждения работает и известность здешних врачей в профессиональной среде, в том числе в других странах: нередко зарубежные коллеги рекомендуют своим пациентам поехать на восстановительное лечение именно в Екатеринбург.

Мнение

Виталий Аретинский, заслуженный работник здравоохранения, профессор, доктор медицинских наук:

- На мой взгляд, имеет смысл укреплять отношения со странами СНГ - именно у этого направления большое будущее. Считается, что лечение в России популярно у китайцев. Пока это действительно так, например, у них высока потребность в ЭКО: семьям разрешили иметь двоих детей. Но с этого года в Китае стартовала пятилетка здравоохранения, в его развитие вкладываются большие деньги, а значит, скоро мы им станем неинтересны.

В ноябре в регионе начнет работу ассоциация крупных лечебных учреждений, которые будут заниматься экспортом медицинских услуг на коммерческой основе. Для этого необходимо развивать двусторонние отношения. В идеале в других странах должны быть созданы представительства, в которых пациенты получали бы информацию о медуслугах в нашей стране, а врачи могли бы посмотреть первичную документацию, использовать телемедицину. Сейчас областной минздрав плотно сотрудничает с министерством внешэкономических связей в части поиска партнеров за рубежом. Не урегулирован и ряд правовых, финансовых вопросов, скажем, непонятно, кто будет покрывать риск, связанный с оказанием некачественной услуги. Существуют проблемы с получением визы для лечения в России: иногда процесс оформления бумаг затягивается надолго. Для сравнения: в Германии такие вопросы решаются за пару дней. Кроме того, чтобы стать привлекательными для пациентов из дальнего зарубежья, учреждениям нужно получить сертификаты международного образца, но это очень дорого. В России их имеют всего несколько больниц.