Свердловчане смогут получить онлайн-выписку из ЕГРН за восемь минут

Росреестр совместно с Федеральной кадастровой палатой (ФКП) до конца года запустят в пилотном режиме новый сервис: получение онлайн-выписок из Единого государственного реестра прав на недвижимость (ЕГРН).

С момента запроса потребителю придется подождать всего 8 минут, а само оказание госуслуги займет 21 секунду. ЭЦП гражданину для этого не понадобится. В "пилот", помимо Москвы и Калужской области, попадет Свердловская область. Об этом стало известно в ходе форума уникального и высотного строительства 100+ Forum Russia, который проводится в эти дни в Екатеринбурге.

- Росреестр и ФКП являются лидером в госсекторе по электронным услугам: каждую секунду мы предоставляем три услуги. За последние три года произошел качественный сдвиг: регистрация прав собственности на недвижимость сократилась с десяти дней до пяти, а в электронной форме по проектам, которые реализуются вместе с банками и крупными застройщиками, - до двух дней, - прокомментировал новость заместитель директора ФКП Даниил Селедчик.

По его словам, Свердловская область - в числе передовиков, здесь регистрация занимает четыре дня. Меняется и портрет потребителя: людям важно не только получить госуслугу в срок, но и само качество получения, возможность запросить сведения, сидя дома, образно говоря.

- Пока онлайн-выписки будут доступны только в тех регионах, где перешли на ЕГРН, но мы попытаемся подключить и тех, кто еще в процессе, - добавил Селедчик.