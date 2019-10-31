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31.10.2019 16:28
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Свердловская область на четверть увеличила экспорт продовольствия

Текст: Светлана Добрынина
Быстрыми темпами наращивает экспорт продовольствия и сельскохозяйственного сырья Свердловская область. По данным министерства АПК региона, объем экспорта за три квартала нынешнего года составил 75,7 миллиона долларов США, что на 25 % выше показателей за тот же период 2018-го. Планируется, что к концу года за рубеж будет отправлено сельхозпродукции на 112 миллионов долларов.
Фото: Татьяна Андреева/РГ Фото: Татьяна Андреева/РГ
Фото: Татьяна Андреева/РГ

Свердловская область является одним из лидеров среди регионов Уральского федерального округа по объемам поставляемого за границу продовольствия. В основном со Среднего Урала в страны-партнеры сейчас отправляется масложировая и птицеводческая продукция, кондитерские изделия. В перспективе - развитие проекта по экспорту свинины. Экспорт активно ведут не менее десятка крупных предприятий региона.

Через пять лет показатели планируется увеличить как минимум в два раза - такая динамика заложена в региональной программе "Экспорт продукции АПК Свердловской области".

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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- Для достижения поставленных целей сегодня ведется работа по созданию новой продукции с высокой добавленной стоимостью, устранению торговых барьеров для доступа продукции АПК на целевые рынки, а также развитию системы продвижения и позиционирования уральской продукции, - отмечает губернатор Евгений Куйвашев.

Уральским предприятиям АПК предстоит наращивать мощности и искать новые международные рынки сбыта. Как показал визит уральской делегации в Харбин (во время IV Российско-Китайского ЭКСПО), в Поднебесной заинтересованы в поставках продукции из Уральского региона.

В правительстве области отмечают, что для реализации экспортных планов планируется модернизация оборудования опорной лаборатории регионального Центра гигиены и эпидемиологии для признания за рубежом выдаваемых свидетельств соответствия продукции международным требованиям.

Также при взаимодействии с Российским экспортным центром ведется работа по вовлечению региональных сельскохозяйственных экспортеров в образовательные программы экспортной акселерации. Регион активно интегрируется в единую систему поддержки экспорта на федеральном уровне. В феврале нынешнего года Свердловская область стала пилотной площадкой для внедрения новых инструментов экспортного стандарта. Соглашение об этом было подписано на инвестиционном форуме в Сочи губернатором Евгением Куйвашевым и директором Российского экспортного центра Андреем Слепневым.

Власть Работа власти Регионы Экономика АПК Экономика Товары и цены Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Свердловская область: опорный край державы
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