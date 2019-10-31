Терн, папоротник, ежемалина: Что заготавливают на зиму жители городов РФ

Пожалуй, каждый из нас хоть раз заготавливал на зиму овощи и фрукты: солил, сушил или мариновал. Яндекс выяснил, чему именно отдают предпочтение жители тех или иных городах России.

Оказалось, что всю страну можно разделить на помидорную и огурцовую части. "Чем восточнее, тем сильнее позиции огурца: за Енисеем помидор берет верх только в Хабаровском и Приморском краях - но и там преимущество у него минимальное. В европейской части страны огурец победил только в Крыму", - говорится в исследовании. Третий по популярности - кабачок, четвертый - сладкий болгарский перец. В пятерку вошли и баклажаны.

Кстати, именно огурцы и помидоры - самые популярные в Екатеринбурге и Челябинске (хотя побеждают все-таки помидоры). Еще на Среднем Урале чаще интересуются рецептами заготовок из опят, груздей, крыжовника и вишни. А в Челябинске любят заготовки из груш.

В списке фруктов и ягод свои лидеры тоже имеются. "Яблочные места - большая часть северо-запада страны, Поволжье и Урал. Про сливы чаще спрашивают в Ленинградской области и соседних. Самые смородиновые края - Архангельская область, Карелия и Республика Коми", - говорят аналитики.

В отдельную категорию выделены нетипичные, характерные только для того или иного города, запрос. К примеру: соленый или маринованный папоротник готовят чаще во Владивостоке и Хабаровске, варенье из ягод терновника - в Ижевске, гибридную ежемалину - в Махачкале, инжир - в Сочи.