"Роскосмос" изготовит еще два "Союза" из-за проблем с кораблями США

В России будут подготовлены два дополнительных корабля "Союз-МС". Об этом заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

Он объяснил, что получил запрос от главы НАСА Джима Брайденстайна, который рассказал о задержке кораблей США для доставки астронавтов на МКС. В связи с этим американцам потребуются дополнительные места на российских "Союзах" в ближайшие два года.

"Я дал команду на выделение дополнительных средств "Роскосмосом" на создание двух кораблей дополнительно", - цитирует РИА Новости Рогозина.

Возможности РКК "Энергия" позволяют производить пять кораблей в год, а сейчас завод поставляет по четыре "Союза".