Самую страшную игру Хидэо Кодзимы теперь можно бесплатно скачать на ПК

Энтузиаст Артур Лачковски (Artur Laczkowski) разместил в общем доступе ПК-порт игры P.T.

История у проекта очень интересная. Изначально, в 2014 году, он был размещен в PlayStation Store в качестве играбельной демо-версии хоррора с названием P.T. На самом же деле, после отгадывания всех загадок и прохождения открывалась "настоящая" концовка, которая анонсировала следующую часть из знаменитой серии хорроров Silent Hill.

Маленькая интерактивная зарисовка, созданная совместными усилиями Хидэо Кодзимы и Гильермо дель Торо, произвела в игровом сообществе эффект разорвавшейся бомбы - она была одинаково тепло принята как игроками, так и прессой, и в многочисленных топах и рейтингах неоднократно называлась одной самых страшных игр за всю историю индустрии. Релиз был намечен на 2016 год.

Но потом последовал внутренний конфликт Кодзимы с Konami, в результате которого геймдизайнер покинул компанию. Чуть позже P.T. была удалена с серверов Sony, из-за чего ее запуск на приставках PlayStation 4 стал невозможным.

Теперь же погрузиться в мрачную атмосферу игры может каждый. Установочный пакет занимает чуть меньше 1 Гб. По заверениям автора, на эту сборку ушли месяцы, а для эмуляции были использованы оригинальные файлы с PS4.