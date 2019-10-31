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31.10.2019 21:02
Рубрика: Экономика

Моторы взяли в аренду

Сегмент автолизинга развивается благодаря корпоративным клиентам
Текст: Евгения Носкова
Российская газета - Спецвыпуск № 247(8005)
Доля лизинга в продажах легковых автомобилей в первой половине 2019 года увеличилась с 9 до 10 процентов, оценили в рейтинговом агентстве "Эксперт РА".
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости www.ria.ru Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости www.ria.ru
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости www.ria.ru

Среди основных причин, повлиявших на такую динамику, аналитики выделяют не только сокращение объема продаж легковых автомобилей, но и рост объема нового бизнеса в автосегменте на 24 процента, до 112 миллиардов рублей.

"По итогам года мы ожидаем, что темпы прироста сегмента составят выше 20 процентов, с учетом дополнительно утвержденного объема господдержки автолизинга во втором полугодии 2019-го в размере 4 миллиардов рублей, - рассказала ведущий аналитик по банковским рейтингам "Эксперт РА" Зоя Советкина. - Помимо господдержки, среди факторов, оказывающих поддержку сектору, необходимо отметить активную работу лизинговых компаний в таких быстрорастущих сегментах, как такси и каршеринг".

Фото: Светлана Харитонова
Цифровизация автопарка доступна крупным компаниям

Программы лизинга для таксомоторных компаний сегодня есть у всех крупных участников рынка. Большинство из них также уже имеют или планируют разработать программы и для каршеринговых фирм. У "Альфа-Лизинг", например, есть специальные условия по лизингу автомобилей для таксопарков, в том числе предусматривающие отсутствие первоначального взноса. Приобрести можно от пяти автомобилей, верхний порог зависит от объемов бизнеса клиента. Финансирование можно получить практически во всех крупных городах, максимальный срок договора - 36 месяцев. Стоимость зависит от класса используемых автомобилей, как правило, она не превышает 1,7 миллиона рублей за авто.

- Спрос на лизинг такси демонстрирует устойчивый рост как благодаря положительной динамике самого рынка, так и формированию и постоянному развитию специализированных финансовых продуктов, доступных широкому кругу предпринимателей, - рассказала управляющий директор группы компаний "Альфа-Лизинг" Ольга Енькова. - Сами агрегаторы такси активно стимулируют интерес к этой услуге, видя в этом точку роста и для своего бизнеса.

На фоне отрицательной динамики авторынка лизинг будет единственным его драйвером

Специальную программу для таксомоторных компаний в августе этого года запустил "Балтийский лизинг". В первую очередь она направлена на модернизацию и расширение существующих автопарков компаний, в нее могут интегрироваться и другие спецпредложения, актуальные для легковых авто. Воспользоваться программой могут юридические лица с опытом работы от двух лет. География охватывает все 16 городов-миллионников РФ, включая Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Красноярск и другие. Лизингополучателям будут предоставляться новые легковые автомобили. Договор оформляется на срок от 12 до 36 месяцев.

Голомолзин: ФАС завершила оценку рынка агрегаторов такси

- С появлением агрегаторов поездка в такси стала массово доступной, и с тех пор мы наблюдаем динамичное развитие этого сегмента, - указал Андрей Волков, руководитель дирекции продуктового развития и взаимоотношений с партнерами компании "Балтийский лизинг". - Сервис активно развивается в регионах, автопарки продолжают расти, а купленные ранее автомобили требуют замены, и очевидно, что собственных ресурсов на обновление и пополнение парков у бизнеса нет или, по крайней мере, нет в достаточном объеме.

В то же время, добавил эксперт, автопарки должны уложиться в очень жесткую экономическую модель, чтобы продолжать оказывать услуги в сформированных ценовых диапазонах. Лизинг - наиболее очевидный финансовый инструмент для решения этой задачи, поэтому спрос будет расти.

- Для такси у нас в этом году появились специальные программы, которыми уже воспользовались несколько региональных перевозчиков, - рассказал генеральный директор CARCADE Олег Заглядин. - Спрос на такие программы очень велик, но мы осторожно подходим к росту в этом сегменте, так, уровень риска в нем достаточно высок из-за усиленного использования автомобилей, а условия, которые хотят получить перевозчики, например, нулевой первый взнос, не всегда выгодны для лизинговой компании.

10 процентов составила доля лизинга в продажах легковых автомобилей в первой половине 2019 года

К работе с каршеринговыми компаниями лизингодатели подходят выборочно. "Сейчас мы видим перспективу в этом секторе рынка и планируем ввод нового продукта в партнерстве с одним из лидеров рынка каршеринга", - рассказала Ольга Енькова.

У CARCADE есть два партнера в сегменте - YouDrive и CAR4YOU. "С каршерингом мы работаем очень осторожно из-за высоких рисков", - добавил Олег Заглядин.

В целом, по словам экспертов, на фоне общего снижения продаж авто рынок лизинга чувствует себя комфортно.

- Платежеспособность снижается у физлиц, а наши основные клиенты - это предприниматели, - пояснил Андрей Волков. - Бизнесу нельзя не обновлять свои автопарки, нельзя сохранять прежнее количество машин, если компания растет, поэтому спрос на лизинг показывает положительную динамику. В целом по нашей компании мы рассчитываем, что рост в сегменте лизинга легковых авто сохранится в пределах 25 процентов, как и по итогам 9 месяцев 2019 года.

Фото: Михаил Синицын / РГ
Объем продаж на автомобильном рынке не оправдал ожиданий

В "Альфа-Лизинг" с января по сентябрь сегмент легкового транспорта вырос на 103 процента относительно предыдущего года. На рост повлияло развитие региональной сети компании, а также модернизация продуктового предложения компании.

- Мы ожидаем увеличение спроса за счет обновления машин, приближающихся к сроку трехлетнего использования, - отметила Ольга Енькова. - Мы уже сейчас видим, что прогнозы по росту рынка в 2019 году были переоценены. С учетом имеющихся макроэкономических прогнозов о замедлении рынка к 2020 году и даже некоторых прогнозов о цикличности кризисов и новой стагнации к 2021-му прогнозируется снижение темпов роста рынка.

По оценке Олега Заглядина, в этом году автолизинг вырастет как минимум на 7-10 процентов. "Этот рост не сравнить с темпами прошлого года, однако на фоне того, что авторынок в целом покажет отрицательную динамику, лизинг будет фактически единственным его драйвером", - заключил эксперт.

Инфографика "РГ" / Леонид Кулешов / Евгения Носкова
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