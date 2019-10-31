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31.10.2019 08:30
Рубрика: Культура

Шеварнадзе расспросила Муругова о стриминговых сервисах

Текст: Сусанна Альперина
В конце октября "Яндекс. Эфир" запустил новый цикл программ "Просто о сложном" с ведущей Софико Шеварнадзе. "Фишка" каждого выпуска - а их, как обещано, в первом сезоне будет от 7 до 9 - разговор с "визионером". То есть лидеры разных отраслей рассказывают о будущем своей индустрии.
Генеральный директор медиахолдинга "СТС Медиа" и телеканала СТС Вячеслав Муругов. Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Генеральный директор медиахолдинга "СТС Медиа" и телеканала СТС Вячеслав Муругов. Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Генеральный директор медиахолдинга "СТС Медиа" и телеканала СТС Вячеслав Муругов. Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Героем первой программы стал режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов, который почти час рассказывал ведущей о новом киноязыке. Сегодня, 31 октября, появилась вторая программа, которая разбита на два получасовых выпуска. Ее герой - президент "НМГ Студии", заместитель генерального директора Национальной Медиа Группы по развлекательному вещанию, генеральный директор медиахолдинга "СТС Медиа" и телеканала СТС Вячеслав Муругов.

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Можно назвать, по крайней мере, две причины, почему пригласить его было умным ходом. Первая - Муругов, как мало кто другой, может рассказать о том, как у нас в стране производится контент - как для телеканалов, так и для Сети ("РГ" недавно писала о том, что Муругов отвечает за создание оригинального контента на новом крупном видеосервисе more.tv). Вторая - продюсер программы "Просто о сложном" - совладелец агентства Bokovfactory - Алексей Боков, на счету которого много громких проектов, а креативный продюсер - бывший главный редактор "СТС-Медиа" Алексей Казаков, поэтому сама судьба велела ему пригласить бывшего шефа, и это - правильно: нужно работать с тем, кого хорошо знаешь.

Фото: youtube.com/ Disney
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Обозреватель "РГ" посмотрела новый выпуск программы Софико Шеварнадзе с Вячеславом Муруговым и попробует пояснить, почему его можно назвать историческим, а значит, рекомендовать к просмотру.

Сегодня в мире контента происходит революция. Уже 1 ноября начинает свою работу стриминговый сервис Apple TV +, и сделать программу накануне его запуска было очень своевременно - если еще учесть, что программа с Софико Шеварнадзе снимается на айфон и рассчитана на аудиторию от 25 до 45 лет. Вячеслав Муругов рассказал, почему в последнее время в создание интернет-контента привлекаются повышенные инвестиции. Сколько "потянет" подписок на интернет-кинотеатры обычный российский зритель - тут немножко приоткроем тайну для тех, кто посмотрит не все: по мнению спикера - две наших и одну иностранную. Муругов рассказывает, почему считает, что контент в Сети должен радовать новинками раз в две недели, как минимум, и кто из российских игроков рынка останется на плаву. Более того, спикер подчеркнул: "Платформы должны быть экосистемами", и пояснил, почему именно.

Фото: istock
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Софико Шеварнадзе хорошо подготовилась к разговору. Настолько, что даже позволила себе провоцировать собеседника, задавая, например, такие вопросы, как - не называется ли сегодняшняя борьба за зрителя настоящей войной. Однако опыт Вячеслава Муругова позволил ему не поддаться на провокации, и пояснить, что значит в бизнесе конкурентная борьба. Обсудили ведущая и его гость и цены на подписки, и то, почему в России телеканалы играют роль голливудских студий-мэйджоров, и что станет с актерами в будущем - появятся ли контракты, привязывающие их к конкретным ресурсам - как на ТВ, так и в интернете.

Вячеслав Муругов способен говорить о российском контенте, оценивая его со знанием дела и с мировой точки зрения. Напомним, что он входит в Совет директоров международной телевизионной академии EMMY и уже второй год привозит своих коллег из разных стран в Россию. Отвечая на вопросы ведущей, он высказал немало интересных соображений по поводу того, что нужно, чтобы наш контент был признан на международном уровне и даже предположил, как с этой точки зрения будут далее развиваться события на рынке. Как именно - можно узнать, посмотрев программу по ссылкам в конце материала - все-таки хочется воздержаться от пересказа ее содержания. Однако, еще раз хочется отметить, что то, что на наших сетевых ресурсах появляются такие программы и обсуждают темы, которые у всех на слуху - также есть явление нового времени и перемен в сфере контента. Кому-то программа Шеварнадзе покажется узкоспециализированной и рассчитанной на определенную аудиторию - конечно, она отличается от той, которую Софико ведет на Первом канале совместно с Сергеем Шнуровым. Но такие актуальные беседы не просто понимают уровень зрителя, они еще и могут повлиять на выбор профессии. Например, в процессе беседы Софико Шеварнадзе с Вячеславом Муруговым, выяснилось, что продюсеры, режиссеры, операторы, монтажеры, специалисты по звуку - сейчас нарасхват. А сценаристы - вообще короли процесса. Причем, освоить такие профессии можно в любом возрасте.

Фото: Евгения Новоженина/ РИА Новости
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Кстати

Следующий выпуск программы "Просто о сложном" Софико Шеварнадзе будет посвящен разговору с Сергеем Шнуровым. И, как говорилось выше, это правильно: нужно работать с тем, кого хорошо знаешь. Ток-шоу "Про любовь" с ведущими Софико Шеварнадзе и Сергеем Шнуровым выходит на ТВ с 2016 года. Но в Сети можно говорить о том, о чем по телевизору не услышишь.

Первая часть.

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