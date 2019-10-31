Смартфоны россиян заражает опасный вирус, который нельзя удалить

Компания Symantec сообщила о распространении одной из разновидностей вируса xHelper, которая поразила несколько десятков тысяч смартфонов на базе Android. Среди жертв вредоносной программы - пользователи из России, Индии и США.

Ключевая особенность xHelper - отсутствие приложения в списке установленных, а также полная невозможность удалить программу со смартфона. Как пишет ZDNet, вирус продолжает работать даже после сброса мобильного устройства до заводских настроек.

Ежедневно xHelper заражает более 130 смартфонов, отмечают специалисты. При этом базовая версия вируса безобидна - она всего лишь демонстрирует навязчивую рекламу и поддается удалению.

В то же время приложение умеет открывать страницы каталога Google Play или интернет-сайты, обманом заставляя пользователя установить ту или иную программу. В этом случае на девайс может запуститься загрузиться троянский модуль xHelper, который не вычищается никакими методами. Как именно ему удается выживать после полного сброса смартфона, пока неизвестно.