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Смартфоны россиян заражает опасный вирус, который нельзя удалить

Текст:   Антон Благовещенский
31.10.2019,  
15:57
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Компания Symantec сообщила о распространении одной из разновидностей вируса xHelper, которая поразила несколько десятков тысяч смартфонов на базе Android. Среди жертв вредоносной программы - пользователи из России, Индии и США.

Ключевая особенность xHelper - отсутствие приложения в списке установленных, а также полная невозможность удалить программу со смартфона. Как пишет ZDNet, вирус продолжает работать даже после сброса мобильного устройства до заводских настроек.

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Ежедневно xHelper заражает более 130 смартфонов, отмечают специалисты. При этом базовая версия вируса безобидна - она всего лишь демонстрирует навязчивую рекламу и поддается удалению.

В то же время приложение умеет открывать страницы каталога Google Play или интернет-сайты, обманом заставляя пользователя установить ту или иную программу. В этом случае на девайс может запуститься загрузиться троянский модуль xHelper, который не вычищается никакими методами. Как именно ему удается выживать после полного сброса смартфона, пока неизвестно.

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