СМИ: Число погибших при пожаре в поезде в Пакистане увеличилось до 62

В Пакистане количество погибших при пожаре в поезде увеличилось до 62 человек. Об этом сообщает издание The Daily Sabah. Еще несколько десятков человек получили ранения различной степени тяжести.

Инцидент произошел в южной части провинции Пенджаб. Состав следовал из Карачи в Равалпинди.

Причиной ЧП стал взрыв газового баллона. Пассажиры использовали его для приготовления пищи. Многие из жертв погибли от полученных травм, которые получили в ходе попытки покинуть горящий поезд на ходу.

В настоящее время на месте трагедии работают полицейские и медики.