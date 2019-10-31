СМИ: В Торонто пятеро подростков пострадали при стрельбе

В Канаде пятеро подростков пострадали в результате стрельбы. Среди них две девушки в возрасте 16 и 17 лет. Инцидент произошел в городе Торонто.

Четверо из раненых находятся в тяжелом состоянии, передает издание The Toronto Sun. Еще один человек госпитализирован, но его состояние оценивается как удовлетворительное.

По некоторым данным, три человека на черном седане подъехали к одному из жилых зданий на северо-западе Торонто и вошли внутрь, после чего открыли огонь по находившимся там людям. Очевидцы рассказывают, что было произведено не менее двадцати выстрелов.

В настоящее время полицейские ищут преступников. В городе объявлен план-перехват.