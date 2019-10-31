Споры со страховщиками разрешит омбудсмен

Споры граждан со страховщиками по всем видам страхования (не только моторным) будет решать финансовый омбудсмен. Возможность обратиться к нему появится у потребителей 28 ноября. Для них помощь уполномоченного будет по-прежнему бесплатной.

Инфографика "РГ" / Антон Переплетчиков / Юлия Кривошапко

Служба финансового уполномоченного создана для решения имущественных споров граждан с финансовыми организациями. 1 июня омбудсмен начал рассматривать споры в сфере автострахования. В ноябре его полномочия расширятся на весь страховой рынок (кроме ОМС).

Омбудсмен будет рассматривать споры по таким видам услуг, как страхование имущества (квартир, дач, техники), страхование от несчастных случаев и болезней, страхование жизни, а также при выезде за рубеж.

Таким образом, потребители с 28 ноября смогут обращаться к финансовому уполномоченному в случае, например, недоплаты страхового возмещения за утраченное имущество или необоснованного отказа в выплате по полису страхования выезжающих за рубеж, рассказал "РГ" главный финансовый уполномоченный Юрий Воронин. "Если опираться на судебную статистику, можно ожидать, что споры по иным видам страхования составят 5-6 процентов от общего объема, то есть примерно 15000 обращений в год. Из них наибольшее количество обращений может прийтись на споры по имущественному страхованию", - уточнил Воронин.

Порядок обращения к финансовому уполномоченному остается прежним. При несогласии с величиной выплаты по договору страхования человек сначала должен написать страховщику претензию. Если ответ страховой компании не поступил в срок или не устроил гражданина, следующий шаг - обратиться к финансовому уполномоченному. Заявление и документы можно направить в электронном виде через личный кабинет на сайте https://finombudsman.ru/ либо по почте на адрес: 119017, г. Москва, Старомонетный переулок, дом 3. Помощь могут оказать специалисты кол-центра по телефону: 8 (800) 200-00-10.

Рассмотрение спора осуществляется гораздо быстрее, чем в суде - финансовый уполномоченный рассматривает обращение и принимает по нему решение в течение 15 рабочих дней. Рассмотрение может быть приостановлено для проведения экспертизы, но не более чем на 10 рабочих дней.

Омбудсмен рассматривает споры, размер требований по которым не превышает 500 тысяч рублей (исключение - дела по ОСАГО, где лимита нет). Его решение обязательно для исполнения страховой компанией. Если гражданин не согласен с решением финансового уполномоченного, то он может обратиться в суд.