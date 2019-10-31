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31.10.2019 11:06
Рубрика: Спорт

Сын Роналду забил 58 голов за "Ювентус" в 28 матчах

Текст: Максим Домчев
Фото: Norbert Pruemen/dpa via AP Фото: Norbert Pruemen/dpa via AP
Фото: Norbert Pruemen/dpa via AP

У Криштиану Роналду растет достойная смена. Его сын Криштиану Роналду-младший в матчах за детскую команду "Ювентуса" наколотил уже 58 мячей в ворота соперников и отдал 19 голевых передач.

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Об этом сообщил Twitter Football Talent Scout. По данным этого ресурса, Криштиану-младший, выступающий за детскую команду до 9 лет, провел за туринцев 28 матчей.

Любопытно, что сын сумел забить за "Юве" даже раньше отца. В июле 2018 года Роналду-старший перебрался в туринский клуб из "Реала" за 112 миллионов евро, и Роналду-младший тут же был принят в детскую команду. В первом же матче мальчик сумел сделать покер.

Спорт Футбол Игроки и тренеры Спортивные организации Футбольные клубы "Ювентус" Криштиану Роналду
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