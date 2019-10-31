Трамп заявил о подписании части торговой сделки с Китаем

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские и китайские власти выбирают новое место для заключения первой фазы торговой сделки, которая охватит около 60 процентов всего торгового соглашения.

"Китай и США работают над выбором нового места для подписания первой фазы торгового соглашения, около 60 процентов от общей сделки, после того как саммит АТЭС в Чили был отменен из-за не имеющих к этому отношения обстоятельств", - написал американский лидер в своем Twitter. По словам Трампа, вскоре о новом месте станет известно.

Напомним, что Дональд Трамп и Си Цзиньпин должны были встретиться на саммите АТЭС в Сантьяго-де-Чили 16 и 17 ноября. Однако социальные волнения поставили под вопрос проведение указанного мероприятия.