Трехкратный олимпийский чемпион оказался парализован после инсульта

Трехкратный чемпион Олимпийских игр в гребле британец Пит Рид признался, что оказался парализован после того, как перенес спинальный инсульт.

Об этом Рид, завершивший карьеру в 2018 году, рассказал в Instagram. Победитель Игр в Пекине, Лондоне и Рио-де-Жанейро парализован ниже груди.

"Врачи пока не могут определить причину инсульта, - сказал 38-летний экс-спортсмен в видеообращении. - Все случилось в середине позвоночника, и я парализован ниже груди. Шанс на то, что я полностью восстановлюсь очень маленький, скорее всего, восстановление будет частичным. Руки сохранили силу, мозг также остался таким, как раньше".