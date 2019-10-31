Три хвоста и пять лап: Ученые обнаружили древнеегипетскую мумию кошки

Сотрудники Института национальных археологических исследований Франции провели компьютерную томографию древнееегипетской мумии кошки. Содержимое артефакта, возраст которого составляет 2,5 тысячи лет, их поразило.

Внутри мумии оказался необычный скелет животного. Кошка имела три хвоста и пять задних лап.

Руководитель исследования Теофан Николя предположил, что в мумии находилось несколько животных и это не было какой-то исключительной практикой в Древнем Египте.

На основании компьютерной фотографии была создана 3D-модель мумии. С помощью специальных очков посетители Музея изобразительных искусств города Ренн в Бретани, где хранится артефакт, могут увидеть эту необычную кошку.