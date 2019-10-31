Ургант прокомментировал массовое увольнения артистов Максима Фадеева

Актер, шоумен, известный телеведущий-острослов Иван Ургант отреагировал в своей программе "Вечерний Ургант" на громкое для отечественной сцены явление. А именно - увольнение продюсером Максимом Фадеевым "всех без исключения" артистов его компании MALFA.

Как музыкант пояснил в видеообращении, лэйбл излишне разросся, контролировать его стало сложно, поэтому было принято решение полностью перепрофилировать компанию, вплоть до смены творческой идеологии, а с артистами расторгнуть контракты. При этом Фадеев безвозмездно оставил исполнителям их репертуар.

В свежем выпуске шоу, доступном на его YouTube-канале, Ургант прокомментировал произошедшее в своей манере.

"Serebro, понятно, он распустил. Ольга Серябкина распустилась сама. Но больше всего повезло Исайе, Fika и Appledream", - поюморил Иван. Объясняя, что теперь названные товарищи "могут вернуться в центр Матвиенко и выступать как "Иванушки International". И добавив, что на концерт, например, Fika охотно б сходил.

Fika - это Софья Голубева, бывшая участница группы 4G и "Голоса". После которого Фадеев и взял ее под крыло. Основав проект, куда вошли, помимо Фики, еще три участницы "Голоса".

Витю Appledream Фадеев буквально в апреле презентовал как "нестандартного" для своего лэйбла музыканта. При этом акцентируя, что "перемены - и есть развитие".

Исайя был презентован как "ничего не знающий о трендах, потому что не хочет им следовать". Лэйбл заявлял Исайю в качестве прямолинейного рэпера, который "честен со своим слушателем, не накладывает на себя ликов святости, не выдает себя за того, кем не является, и не старается понравиться всем, чем и притягивает".