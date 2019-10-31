Сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) приблизился к своему экватору. С субботы на понедельник пройдут игры 15-го тура. По их итогам определится лучшая команда первой половины отечественного чемпионата.

Главный пункт программы - встреча на Неве питерского "Зенита" и ЦСКА. Формально соперников в турнирной таблице разделяет не так много. "Зенит" с 32 очками занимает первую строчку, ЦСКА замыкает топ-5. При этом отставание москвичей от "Зенита" составляет всего шесть очков.

Но по факту между "сине-бело-голубыми" и армейцами сейчас пропасть. "Зенит" в РПЛ нынче доминирует. В последних семи матчах одержано шесть побед при одном единственном поражении от столичного "Локомотива". Подопечные Сергея Семака лидируют по всем основным статистическим показателям. У них больше всех побед (10), больше всех забитых (29) и меньше всех пропущенных (7) мячей.

Запас питерцев сейчас настолько велик, что они без труда пробились в 1/4 финала Кубка России полурезервным составом. В Санкт-Петербурге разгрому подверглась "Томь" - 4:0. К слову, до четвертьфинальной стадии Кубка "Зенит" в предыдущий раз доходил в 2015 году.

- Всегда ставим максимальные задачи, но иногда приходится чем-то жертвовать, как, например, в прошлом году. Но желание выиграть Кубок у нас есть. Цели на что-то махнуть рукой нет, - подчеркнул Семак.

Ситуация, в которой оказался ЦСКА, - диаметрально противоположная. Армейцы не могли выиграть в пяти официальных матчах кряду, потерпев четыре поражения и однажды сыграв вничью. Поэтому домашняя победа над "Уфой" - 1:0 в том же Кубке страны стала для подопечных Виктора Гончаренко свежим глотком воздуха. Хотя кроме результата москвичам по итогам этого матча гордиться нечем. Хозяева несколько раз могли пропустить сами, а решающий гол забили на третьей добавленной минуте благодаря индивидуальным действиям Яки Бийола.

- Что сегодня можно отметить, так это победу "на флажке" и то, что некоторые наши игроки получили игровую практику. Больше отметить нечего, - констатировал Гончаренко. - С "Ференцварошем" в Лиге Европы у нас было достаточно моментов, чтобы выиграть, но мы проиграли. Сегодня, наоборот, было много моментов у наших ворот. Но, наверное, и к нам должна когда-нибудь фортуна вернуться. Сегодня это наконец случилось, и мы прервали нашу неудачную серию.

Окажется ли победа в Кубке для ЦСКА действительно началом чего-то нового, станет понятно в субботу по итогам матча с "Зенитом". Но, если верить статистике, продолжить победную серию армейцам в Петербурге будет очень непросто. В последний раз ЦСКА побеждал на берегах Невы в апреле далекого 2011 года.

Для "Зенита" субботний матч принципиален еще тем, что победа в нем гарантирует питерцам лидерство по итогам первого круга. Чтобы понять, почему это так важно, стоит снова обратиться к статистике. Так вот чемпион первой половины РПЛ завоевывал итоговое "золото" в 19 случаях из 26.Единственной командой, которая может опередить "Зенит", является "Локомотив", отстающий от лидера на три балла. Если "железнодорожники" одолеют в гостях "Уфу", а "Зенит" потерпит поражение, у питерцев и "Локо" станет поровну очков, однако по личным встречам москвичи окажутся выше.

Догнать "Зенит" по очкам, но не обогнать может еще и "Ростов", которому предстоит сыграть в гостях с "Краснодаром". В прежние времена фаворитом южного дерби неизменно считались краснодарские "быки", что подтверждает и статистика: в 22 предыдущих матчах ростовчане одержали всего две победы. Однако сейчас предугадать сильнейшего в этой паре практически невозможно. Формально "Ростов", идущий в РПЛ вторым, даже опережает принципиального соперника, правда, между командами всего один балл разницы.

Одним словом, в краснодарском колизее, судя по всему, намечается то еще зрелище. Недаром все билеты на 34-тысячный стадион уже выкуплены. Добавим, что небольшое преимущество у "Краснодара" в воскресенье все-таки будет. Команда Мурада Мусаева вылетела из Кубка России еще в 1/16 финала и спокойно могла готовиться к дерби. А вот "Ростов" на неделе играл во втором по значимости турнире со "Спартаком". Результат этой встречи стал известен позже. Но независимо от него, понятно, что в таких матчах беречь силы не полагается.

Где будем смотреть

2 ноября, суббота, "Матч ТВ"

14.00. "Динамо" - "Ахмат". Прямая трансляция

19.00. "Зенит" - ЦСКА. Прямая трансляция

"Матч Премьер"

14.00. "Уфа" - "Локомотив". Прямая трансляция

16.30. "Сочи" - "Тамбов". Прямая трансляция

3 ноября, воскресенье, "Матч Премьер"

16.30. "Краснодар" - "Ростов". Прямая трансляция

4 ноября, понедельник, "Матч Премьер"

14.00. "Урал" - "Оренбург". Прямая трансляция

16.30. "Крылья Советов" - "Рубин". Прямая трансляция

19.00. "Спартак" - "Арсенал". Прямая трансляция