В Беларуси планируют открыть национальную школу пилотов

У белорусского воздушного перевозчика график маршрутов год от года становится все напряженнее, признают специалисты. Уже около четырех миллионов пассажиров планируют взять на крыло в текущем году воздушные "извозчики" Белавиа. Вот почему становится столь актуальным и вопрос о создании национальной школы пилотов. Об этом заявил 31 октября на пресс-конференции директор департамента Министерства транспорта и коммуникаций РБ Артем Сикорский.

Напомнив, что в текущем году Белорусской академии авиации исполняется 45 лет, он сообщил, что к юбилею Министерство образования уже подтвердило открытие специальности по подготовке пилотов. "Готовим обращение на имя главы государства, чтобы он поддержал подходы, разработанные академией по авиации, авиационными организациями", - уточнил Сикорский.

Ранее, по его словам, в республике коммерческих пилотов не готовили, они проходили подготовку в Российской Федерации, на Украине и в странах Балтии. "Сейчас мы хотим создать национальную, школу, потому что в последнее время гражданская авиация активно развивается и остро ощущается дефицит летных кадров", - подчеркнул директор департамента Минтранса.