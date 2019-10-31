В янтаре обнаружена птица с зубами возрастом 100 миллионов лет

Международная команда палеонтологов под руководством Син Лида из Китайского университета наук о Земле в Пекине обнаружила в янтаре возрастом 100 миллионов лет останки крошечного пернатого хищника ранее неизвестного науке вида.

Как сообщает Global Times, янтарь был найден на севере Мьянмы. Такие находки всегда представляют большой интерес для исследователей, так как в древней смоле нередко встречаются различные насекомые, животные и растения.

На сей раз в кусочке янтаря ученые обнаружили останки крошечного хищника, обитавшего порядка 100 миллионов лет назад. Это открытие указывает на большое разнообразие птиц, живших в эпоху динозавров. Кроме того, оно поможет в изучении эволюции перьев.

В руки исследователей попало несколько фрагментов костей и кожи птичьей лапки. Воссоздать ее строение удалось при помощи сканирования. Ученые считают, что это была древесная птица.

Изучение сильных и крепких пальцев, вооруженных длинными когтями, позволило определить, что эта была хищная птица. Она относится к ранее неизвестному науке виду из подкласса энанциорнисов. Эти птицы обладали клювами с зубами, хотя считается, что питались они только небольшими насекомыми.

Янтарь был привезен из долины Хуконг - горного района Мьянмы, отличающегося обилием осадков и множеством рек. Коренное население называет ее "местом, где живут демоны".

В данном регионе и ранее находили необычные окаменелости доисторических существ. Это говорит о том, что в древности здесь существовала уникальная экосистема.