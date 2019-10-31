Фестиваль "Музейный ретрит", придуманный Ассоциацией менеджеров культуры, нацелен на то, чтобы помочь встретиться двум независимым созданиям. С одной стороны, это путешественники, легкие на подъем, предпочитающие незаезженные маршруты и подвижное расписание. С другой - не менее независимые, увлеченные энтузиасты, создавшие частные музеи. В фокусе внимания нынешнего фестиваля - музеи Ярославской области. Туристами она изъезжена вдоль и поперек, но - в основном по одним и тем же адресам. Меж тем есть места не то чтобы "тайные", но известные только своим, в округе. Вот три таких.

Музей искусства колокольного литья, город Тутаев, ул. Осипенко, 4а.

При том, что музей открыт совсем недавно, в июле этого года, коллекция колоколов, занявшая полностью два этажа небольшого современного здания, собиралась двадцать пять лет. Старые колокола, треснувшие или замененные новыми, везли в Тутаев, заслышав, что здесь есть колокольный завод Николая Шувалова - мол, на переплавку сгодится. Шувалов же, который методом проб и ошибок восстановил технологию колокольного литья XVII века, экспериментируя на собственном огороде (попутно едва не спалив собственный дом), старые колокола для литья не использовал. Похоже, по причинам чисто технологическим. Он добивался правильного глубокого звучания.

Когда у вас рядом с цехами собирается коллекция колоколов разного размера, предназначения и возраста (самые ранние - чуть ли не XVII века), идея музея начинает витать в воздухе. Здесь вам расскажут, когда появились первые колокола и почему им давали прозвища, чем наши колокола отличаются от западноевропейских, дадут послушать, как звучат колокола и колокольчики всех видов.

Конечно, идеальна поездка в Тутаев в августе, когда тут проводится еще и фестиваль колокольного звона, но зато в ноябре народу меньше. А Волга прекрасна в любое время года.

Рыбинский музей-заповедник, город Рыбинск, Волжская набережная, 2.

Спрашивается, при чем тут один из известнейших и старейших музеев-заповедников в Верхнем Поволжье, если речь о частных музеях? Но частные музеи основываются на личных или семейных коллекциях. А Рыбинский музей, созданный в 1910 году как музей естественной истории, в 1920 г. стал реально убежищем для богатейших собраний из окрестных дворянских усадеб Мусиных-Пушкиных, Михалковых, Лихачевых, Куракиных, Ухтомских... На материале одного из таких собраний, пришедших из усадьбы Петровское, "дворянского гнезда" Михaлковых на левом берегу Волги, сделана выставка "Европа - Россия". Кроме голландских и французских гравюр XVII века и XVIII века, богемского хрусталя и английского веджвудского фарфора, тут можно увидеть французские каминные часы, точь-в-точь такие, какие были в кабинете Пушкина, полную гравюрную серию "Музы" Хендрика Гольциуса, нидерландского мастера XVI века, итальянскую майолику XVII века и много чего еще.

Музей фотографии в Ярославле - это разом старинная студия, фотолаборатория и класс для печати снимков

Но вообще-то Рыбинск прежде всего был богатым торговым городом. Неудивительно, что главное здание музея-заповедника - здание бывшей Хлебной биржи, построенной в начале ХХ века, в его экспозиции - старинные портреты купцов, история бурлаков, торговли и судоходства по Волге. А этажом ниже - чудеса естественной истории, от черепа бизона до скелета мамонтенка.

Частный музей фотографии, Ярославль, ул. Трефолева, 12.

Практически за каждым частным музеем - история увлеченных людей. История о том, как летчик Владимир Дорофеев загорелся фотографией, стал успешным фотографом и собрал неслабую коллекцию дагеротипов и снимков, старых камер и относительно новых проявочных машин, - это предыстория музея. Она не сказать чтобы простая.

Но и музей не прост. Это разом старинная фотостудия, фотохимическая лаборатория, лекционный класс и уроки печати снимков. История фотографии тут прежде всего рассказывается как история технологий. И когда вам не просто объясняют, как работал ретушер над газетным снимком еще сорок лет назад, но и дают попробовать самому внести правку на станке ретушера, вы ощущаете себя как в... машине времени. Пленочные фотокамеры обретают почти романтическую ауру. А фотограф оказывается героем, который открывает невидимое, будь то изображение, ждущее проявки, или прошлое, мерцающее на пластинке дагеротипа.