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31.10.2019 22:35
Рубрика: Культура

В Париж - увидеть Леонардо

В Лувре проходит выставка, посвященная гению эпохи Возрождения
Текст: Вячеслав Прокофьев (Париж)
Российская газета - Федеральный выпуск № 247(8005)
Есть выставки, которые задолго до их официального старта, становятся знаковыми событиями культурной жизни не только одной страны, но и всей Европы. Именно таким является масштабная ретроспектива творчества гения итальянского Возрождения Леонардо да Винчи, приуроченная к 500-летию со дня его смерти, что открылась в парижском Лувре.

Предполагая, что успех экспозиции будет феноменальным, а наплыв желающих лавинообразным, дирекция музея еще летом объявила о том, что без предварительного бронирования билетов на конкретный день и строго определенный час не выставку не попасть. К середине октября на специальном сайте Лувра было приобретено 200 тысяч билетов, а на сегодня их раскуплено уже почти 300 тысяч.

Фото: Karly Bast and Michelle Xie / Massachusetts Institute of Technology
Воссозданный проект Леонардо да Винчи потряс современных инженеров

Такой ажиотаж вполне объясним. В течение нескольких лет кураторы выставки - главные хранители отдела живописи и отдела графики музея Венсен Дельевен и Луи Франк и их помощники бились над тем, чтобы юбилейная экспозиция наиболее полно отразила многосторонний дар легендарного флорентийца, и это удалось.

В ретроспективе - 162 работы Леонардо: это живопись, скульптуры, рисунки, наброски, записи и другие артефакты. Из дошедших до нас картин да Винчи, а их в мировых коллекциях не более 17, здесь представлены десять. Как те, что хранятся в Лувре - "Святая Анна с Марией и младенцем Христом", "Иоанн Креститель", "Прекрасная Ферроньера", так и полотна из крупнейших музеев мира. В частности, российских. Это "Мадонна Бенуа" из Эрмитажа, написанная художником в молодости, а также "Портрет юноши в образе Святого Себастьяна" кисти лучшего ученика да Винчи Джованни Больтраффио. "Мы ими гордимся и благодарны России за участие в событии", - заявил журналистам в связи с этим Венсен Дельевен.

Ну а "Джоконда"? Конечно, и она является частью экспозиции. Только вот шедевр не стали переносить на нижний уровень Лувра в зал Наполеона, созданный в свое время для проведения временных выставок. И, тем не менее, он и там представлен, правда, в виртуальном виде благодаря современным технологическим приемам. По заказу организаторов ретроспективы была создана 3-Dголограммная копия "Моны Лизы". В специальном помещении можно "проникнуть" за бронированное стекло, за которым находится картина, рассмотреть лицо таинственной дамы, увидеть детали композиции под разными углами, даже те, что недоступны невооруженному глазу.

В ретроспективе - 162 работы Леонардо, включая живопись, скульптуры, рисунки, наброски, записи и другие артефакты

Особое место в экспозиции занимает самый знаменитый рисунок Леонардо "Витрувианский человек", который был создан как иллюстрация для книги, посвященной трудам архитектора времен Древнего Рима Витрувия . Рисунок хранится в Венеции в музее Академии, и до последних дней было неясно, окажется ли он в Лувре, на чем настаивала его дирекция и французский Минкульт. Итальянцы долгое время отказывались предоставить "Витрувианского человека", ссылаясь на его хрупкость, хотя на само деле из-за того, что ряд политиков в Италии были уязвлены тем, что французы якобы "присвоили себе " память о великом флорентийце.

Фото: www.nationalgallery.org.uk
Под шедевром Леонардо да Винчи нашли скрытый рисунок

В Париже не отрицают, что Леонардо - великий итальянец и практически всю жизнь творил на Апеннинах. Однако последние три года провел во Франции, куда после смерти своего покровителя Джулиано Медичи уехал в 1516 году по приглашению короля Франциска I. Получив титул "главного королевского художника, инженера и архитектора" да Винчи продолжал заниматься живописью, устраивал празднества для монарха, создавал архитектурные проекты. Точно установлено, что двойная спиральная лестница дворца Шамбор в живописнейшей долине реки Луара - это его разработка.

Так вот конфликт вокруг рисунка дошел до суда, который - таки разрешил его вывоз в Париж, правда, на два месяца из четырех, что длится выставка. Помимо этого французы взяли на себя обязательство поделиться с итальянцами хранящимися в Лувре картинами Рафаэля Санти: его юбилейная экспозиция пройдет в Риме в будущем году (художник скончался в 1520 -м - на год позже Леонардо).

Помимо "Витрувианский человека" посетители могут познакомиться с свидетельствами многочисленных талантов да Винчи как ученого, философа, инженера и изобретателя. Так, Леонардо был одержим идеей полета. Он разработал летательный аппарат с крыльями, приводимый в движение с помощью специального механизма, придумывал новее виды оружия, инструменты. Чертежи, наброски, расчеты, результаты исследования картин современными средствами, в том числе с помощью инфракрасного излучения, как считают организаторы ретроспективы, предоставляют редкую возможность проникнуть в фантастический мир Леонардо да Винчи, гениального представителя рода человеческого.

Выставка продлится до 24 февраля 2020 года.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"

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