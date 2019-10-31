В Мексике таксисты призвали правительство покончить с Uber

Мексиканские таксисты потребовали от правительства немедленно начать операцию против водителей мобильных служб такси. В противном случае они пригрозили выйти на улицы.

Тем временем компания Uber подчеркнула, что использование силовых структур в операциях на территории аэропортов неприемлемо. Права граждан будут нарушены, так как они не смогут свободно выбирать перевозчика.

Напомним, в протестных акциях национального движения таксистов, которые прошли в Мексике 7 октября, приняли участие около 150 тысяч человек. Водители блокировали международный аэропорт Мехико.

После этого правительство и таксисты договорились провести операции в воздушных гаванях страны.

"Не существует никакой спецоперации с Нацгвардией против мобильных приложений", - заявил заместитель секретаря правительства Мексики Рикардо Перальта, опровергнув информацию о готовящихся в аэропортах облавах на нелегальных таксистов.