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Рубрика: В мире

В Мексике таксисты призвали правительство покончить с Uber

Фото: REUTERS/CARLOS JASSO Фото: REUTERS/CARLOS JASSO
Фото: REUTERS/CARLOS JASSO

Мексиканские таксисты потребовали от правительства немедленно начать операцию против водителей мобильных служб такси. В противном случае они пригрозили выйти на улицы.

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Тем временем компания Uber подчеркнула, что использование силовых структур в операциях на территории аэропортов неприемлемо. Права граждан будут нарушены, так как они не смогут свободно выбирать перевозчика.

Фото: iStock
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Напомним, в протестных акциях национального движения таксистов, которые прошли в Мексике 7 октября, приняли участие около 150 тысяч человек. Водители блокировали международный аэропорт Мехико.

После этого правительство и таксисты договорились провести операции в воздушных гаванях страны.

"Не существует никакой спецоперации с Нацгвардией против мобильных приложений", - заявил заместитель секретаря правительства Мексики Рикардо Перальта, опровергнув информацию о готовящихся в аэропортах облавах на нелегальных таксистов.

В мире Северная и Центральная Америка Мексика
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