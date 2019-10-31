В Минске 31 октября завершает работу форум вузов инженерно-технологического профиля Союзного государства

Цифровой университет: каким ему быть? Такова главная тема VIII форума вузов инженерно-технологического профиля Союзного государства.

На форум приехали около двухсот ученых, студентов и аспирантов из ста вузов и организаций Беларуси, России, Узбекистана, Сербии и Чехии. Александр Кулевский

Состязание проходит в Белорусском национальном техническом университете. В нем участвуют преподаватели и студенты ведущих белорусских и российских технических вузов. Приехали в Минск и представители ряда фондов и организаций, занимающиеся в том числе освоением Арктики.

Начиная с первого форума, их активному проведению содействует Постоянный Комитет Союзного государства. Почему такое внимание? На этот вопрос ответил заместитель Госсекретаря Союзного государства Алексей Кубрин. Передав участникам приветствие Государственного секретаря Григория Рапоты, он отметил:

- По результатам каждой такой встречи издается 300-400-страничный отчет с перечислением вузовских научных и технических разработок, нашедших применение в образовании и производстве. Однако до сих пор по ряду критических направлений промышленности мы вынуждены закупать оборудование за рубежом. Это касается машиностроения, микроэлектроники, разработки конструкционных материалов... Значит, в этих сферах по-прежнему остро стоит задача подготовки инженерных кадров.

Поиском ее решения участники занимались на 12 семинарах четырех тематических секций. Но это в основном теория. А практические предложения будут озвучены сегодня на бизнес-бое вузовских стартапов. Победитель получит титул лучшего проекта в Союзном государстве.

- Мы уже завоевали подобный титул в 2017 году и знаем, насколько высоки требования, - рассказал ректор Ижевского государственного технического университета им. Калашникова Валерий Грахов. - На этот раз привезли три молодежных проекта в области цифровой трансформации знаний. Каждый из них нацелен на практическое использование в промышленном производстве или при подготовке специалистов. Межвузовский форум, проходящий в БНТУ, предоставляет прекрасную возможность для обмена опытом и информацией. Наше сотрудничество проходит не только на форумах. Белорусские студенты и магистранты учатся у нас, наши - в БНТУ. Объединение усилий позволяет быстрее двигаться вперед.

Так решаются действительно важные задачи вроде упомянутых Алексеем Кубриным. К примеру, в Нижегородском государственном техническом университете им. Алексеева специалистов для Белорусской АЭС начали готовить еще до начала ее строительства, рассказал проректор вуза Евгений Ивашкин. Студенты и преподаватели БНТУ, Белорусского госуниверситета, Белорусского госуниверситета информатики и радиоэлектроники десятками отправились в этот признанный центр подготовки инженеров-атомщиков.

Минский вузовский форум может перейти в более высокий разряд - разряд союзной программы

- В 2020 году начинаем подготовку специалистов по проектированию атомных объектов, - заявил ректор БНТУ Сергей Харитончик. - А значит, мы на пороге нового этапа сотрудничества.

Цифровая повестка тут как нельзя кстати. Поскольку пришло понимание, насколько назрела подготовка специалистов нового типа, досконально знающих и понимающих цифровую экономику, с первого дня работы способных решать конкретные производственные задачи.

С будущими инженерами новой формации мы и встретились на форуме.

Так, студенты Санкт-Петербургского горного университета Кирилл Мищенко и Елизавета Тихомирова привезли свои наработки по применению беспилотных летательных аппаратов. И надеются найти единомышленников для создания цифрового программного обеспечения. Оптимизма придает мнение однокурсников, посещавших предыдущие форумы в Минске и почерпнувших там немало интересных идей.

О результатах нынешней межвузовской встречи говорить пока рано. Возможно, некоторые из них обозначит Государственный секретарь Союзного государства, приезд которого ожидается сегодня. Григорий Рапота участвовал в работе практически всех форумов вузов инженерно-технологического профиля, он стоял у истоков их проведения. Пока это пилотный проект. Однако готовится обоснование того, чтобы перевести минский вузовский форум в более высокий разряд союзных программ. Это позволит закрепить за ним статус ежегодных международных встреч.

Кстати

На форуме прозвучало, что Беларусь и Россия готовят новые союзные научно-технические программы в области высоких и цифровых технологий.