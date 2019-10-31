В Нью-Йорке решили запретить фуа-гра

С 2020 года в Нью-Йорке перестанут продавать фуа-гра.

Активисты, поддерживавшие запрет, объяснили это тем, что используемые для производства деликатеса методы (в том числе принудительное кормление гусей и уток) являются негуманными, пишет "Газета.ru".

Принятый закон вводит штраф до двух тысяч долларов в случае нарушения.

Недавно стало известно, что в Лос-Анджелесе попали под запрет пластиковые трубочки. Ресторанам и кафе нельзя предлагать их посетителям, однако можно предоставить клиенту после его личной просьбы.