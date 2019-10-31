В Роскачестве объяснили, можно ли есть мороженое во время простуды

Если у вас болит горло, то мороженое вам не повредит, а скорее наоборот - поможет снять боль. Об этом рассказали эксперты Роскачества.

По словам врача-инфекциониста Екатерины Степановой, мороженое не противопоказано при кашле и больном горле, так как его прохлада способна облегчить боль, к тому же оно питательное. И небольшая порция воспаление не усилит.

Также специалисты рассказали, какие продукты лучше есть и какие напитки пить зимой, чтобы не заболеть. В их числе - лимоны, апельсины, шиповник, черная смородина, облепиха, мед. Пить рекомендуется морсы, но, не разогревая их, иначе витамины "погибнут", ромашковый чай.

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