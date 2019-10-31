В Сети появилось видео с самым маленьким котом в мире

Видео с самой миниатюрной и редкой дикой кошкой стремительно набирает популярность в Сети.

Эти животные в 200 раз меньше своего "родственника" - льва. Биологи называют их "ржавыми кошками". Они обитают в лесах острова Шри-Ланка и в Индии.

К сожалению, самые маленькие в мире кошки находятся на грани вымирания. "Ржавые кошки" - настоящие охотники. Их добычей становятся ящерицы и мыши.

Длина взрослой особи составляет меньше полуметра, а весят они около килограмма.