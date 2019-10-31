В столице Южной Кореи закрылись восемь последних собачьих боен, где заготавливали мясо этих животных для местных ресторанов. Мэр Сеула Пак Вонсун заявил, что будет "использовать все средства", чтобы отказаться от противоречивой практики убийства собак ради еды. Впрочем, пока употребление собачатины, которая за два тысячелетия стала частью местной традиционной кухни, остается законным.

Ранее суд страны создал прецедент, постановив, что убивать собак ради мяса незаконно. Теперь активисты надеются, что вердикт ляжет в основу законодательства, защищающего собак. На минувшей неделе они спроецировали на купол парламента в Сеуле светящуюся надпись "Прекратите забой собак". В 2017 году президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в качестве жеста поддержки забрал себе домой щенка, выращенного на собачьей ферме.

Практика употребления в пищу собачьего мяса (текоки) насчитывает в Корее минимум две тысячи лет. Большую часть этого времени употребление в пищу собак, как и другого мяса, осуждалось буддистами, но затем вторжение войск монголов легализовало мясоедение, а собачатина из-за обилия бродячих псов стала одним из самых популярных блюд, особенно среди бедноты, благодаря дешевизне этого мяса. Многие до сих пор верят, что собачатина полезна для здоровья, особенно мужчинам, хотя научных подтверждений этому найдено не было.

В основном в пищу используют беспородных собак "нуреонги", имеющих характерную желтую окраску. Впрочем, согласно данным Korea Observer от 2015 года, на стол попадают также лабрадоры, ретриверы и кокер-спаниели, в том числе иногда съедают и домашних питомцев. До недавнего времени в Южной Корее работало порядка 3 тысяч ферм по разведению мясных пород собак. Обычно их забивали электричеством, хотя иногда использовали и старый способ - удары по голове.

Несмотря на имидж страны, где популярно употребление собак в пищу, сегодня все больше корейцев отказываются от старой традиции. Согласно последним опросам, таких насчитывается порядка 70 процентов. По всей стране закрываются собачьи фермы, рынки и рестораны.