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Рубрика: В мире

В штабе Трампа осудили запрет Twitter на политическую рекламу

В избирательном штабе Дональда Трампа негативно отнеслись к решению руководства Twitter запретить политическую рекламу. По мнению республиканцев, компания потеряет сотни миллионов долларов потенциальной прибыли. "Это очень тупое решение в отношении акционеров", - говорится в сообщении штаба.

Фото: Vesti.ru
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Напомним, основатель социальной сети Джек Дорси заявил, что Twitter прекратит размещать на своей платформе политическую рекламу. "Решение людей о поддержке того или иного политического деятеля или партии не должно быть навязано посредством покупки рекламных объявлений", - подчеркнул он.

При этом будут и исключения. Например, запрет не коснется общих призывов участвовать в выборах. Новые правила вступят в силу 22 ноября.

В мире США Общество СМИ и соцсети
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