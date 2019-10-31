В штабе Трампа осудили запрет Twitter на политическую рекламу

В избирательном штабе Дональда Трампа негативно отнеслись к решению руководства Twitter запретить политическую рекламу. По мнению республиканцев, компания потеряет сотни миллионов долларов потенциальной прибыли. "Это очень тупое решение в отношении акционеров", - говорится в сообщении штаба.

Напомним, основатель социальной сети Джек Дорси заявил, что Twitter прекратит размещать на своей платформе политическую рекламу. "Решение людей о поддержке того или иного политического деятеля или партии не должно быть навязано посредством покупки рекламных объявлений", - подчеркнул он.

При этом будут и исключения. Например, запрет не коснется общих призывов участвовать в выборах. Новые правила вступят в силу 22 ноября.