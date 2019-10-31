В Совфеде назвали цель резолюции США против включения России в G7

Член комитета верхней палаты по международным делам Олег Морозов назвал мотивы принятия такого решения.

По его оценке, конгрессмены хотят продемонстрировать президенту США Дональду Трампу категорическое несогласие с его позицией. Напомним, что ранее американский лидер обещал пригласить президента РФ Владимира Путина на встречу G7 в 2020 году, которая пройдет в США. Трамп не раз заявлял, что обсуждать многие международные вопросы имеет смысл именно вместе с Россией.

- Думаю, данная резолюция - это стремление продемонстрировать Трампу, что Конгресс его не поддерживает в желании привлечь Россию в G7, - заявил Морозов, которого цитирует RT.

В дальнейшем американский лидер может "либо публично объявить войну конгрессу, либо просто развести руками и согласиться", отметил сенатор.

Он оценил данный диссонанс в американских "верхах" как "внутриполитическую драку". К реальным российско-американским отношениям эта история отношения не имеет, резюмировал Морозов.