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31.10.2019 12:04
Рубрика: Власть

В Совфеде назвали цель резолюции США против включения России в G7

Текст: Татьяна Замахина
В международном комитете Совета Федерации объяснили цель резолюции против включения России в "большую семерку" (G7), которую ранее принял принял комитет палаты представителей по иностранным делам Конгресса США.
Фото: Нина Зотина/ РИА Новости Фото: Нина Зотина/ РИА Новости
Фото: Нина Зотина/ РИА Новости

Член комитета верхней палаты по международным делам Олег Морозов назвал мотивы принятия такого решения.

По его оценке, конгрессмены хотят продемонстрировать президенту США Дональду Трампу категорическое несогласие с его позицией. Напомним, что ранее американский лидер обещал пригласить президента РФ Владимира Путина на встречу G7 в 2020 году, которая пройдет в США. Трамп не раз заявлял, что обсуждать многие международные вопросы имеет смысл именно вместе с Россией.

- Думаю, данная резолюция - это стремление продемонстрировать Трампу, что Конгресс его не поддерживает в желании привлечь Россию в G7, - заявил Морозов, которого цитирует RT.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
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В дальнейшем американский лидер может "либо публично объявить войну конгрессу, либо просто развести руками и согласиться", отметил сенатор.

Он оценил данный диссонанс в американских "верхах" как "внутриполитическую драку". К реальным российско-американским отношениям эта история отношения не имеет, резюмировал Морозов.

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