В Турции найден храм, построенный за 9300 лет до рождения Христа

В Турции археологи при проведении раскопок в юго-восточной провинции Мардин обнаружили храм эпохи неолита, возраст которого оценивается примерно в 11,3 тысячи лет.

Как сообщает издание Daily Sabah, раскопки в этом районе были начаты еще в 2012 году. Провинция Мардин входит в состав региона Юго-Восточная Анатолия.

В разные периоды времени она была домом для многих цивилизаций, таких как шумеры, вавилоняне, хетты, ассирийцы и римляне, а также сельджуки и турки-османы.

Храм был обнаружен при раскопках руин одного из самых древних поселений, найденных в этом районе. Как сообщил археолог Эргул Кодаш из Университета Мардина, возраст этого сооружения составляет около 11300 лет.

Он относится к той же эпохе, что и ранее найденное в юго-восточной провинции Шанлыурфа поселение Гебеклитепе. Последнее считается родиной ранних цивилизаций.

По словам Кодаша, археологам удалось раскопать четыре стелы, три из которых находятся в очень хорошем состоянии. Примечательно, что никаких изображений и надписей на них нет.

Исследователи еще не достигли основания храма. Предполагается, что до фундамента они доберутся примерно через месяц. Ученые предполагают, что пол храма был глиняным, а стены - каменными.

Его площадь составляла 80 квадратных метров. По своей архитектуре он похож на один из храмов, ранее обнаруженных в Гебеклитепе.