На какие семейные нужды вам должно хватать денег, чтобы жить "нормально"? Этот вопрос нынешним летом задавали россиянам социологи Левада-центра. Большинство ответов свелось к "полноценному и качественному питанию" (77 процентов) и "текущей оплате жилья" (62). На третье место вышла покупка "одежды, обуви" (55 процентов), для пенсионеров - "лечение, покупка лекарств". "Вопрос не был нацелен на выяснение реального потребления - респондентов не спрашивали: "На что уходит ваш семейный бюджет?"; их спрашивали: "На какие семейные нужды должно хватать денег такой семье, как ваша, чтобы жить нормально?" - комментирует результаты исследования ведущий научный сотрудник Левада-центра Карина Пипия. - Даже сводя концы с концами, никто не запрещает человеку думать, что тратить более половины дохода на питание - это "ненормальная" ситуация и есть "лучшая жизнь" с путешествиями, саморазвитием и регулярным досугом, и норма именно такая. Но результаты опроса показывают, что в массе своей люди об этом не задумываются. Например, "покупку квартиры, дачи, дома" отметили только 11 процентов в целом по выборке. Получается, что расширенное и качественное потребление является стратегией меньшинства".
Дело еще и в том, что воспроизводство бедных сопровождается формированием у них особой субкультуры бедности. То есть растет число трудоспособных людей, не желающих работать. Они стремятся стать получателями социальной помощи, уповают на государство, полагаются только на власть. При этом мы в точности не знаем, сколько сегодня в России бедных. Росстат оперирует цифрой 20,9 млн - столько в стране человек, чьи доходы ниже прожиточного минимума. Но, по оценкам того же Росстата, примерно 25 процентов ВВП производится теневой экономикой. Это касается и доходов населения.
Как показывают опросы, только треть российских семей имеет сбережения. Доля граждан, не имеющих никаких накоплений, незначительно колеблется в течение последних 20 лет, но существенно не меняется. В 2002 году, по данным Левада-центра, не имели накоплений 68 процентов опрошенных, в 2007-м - 66, в 2013-м - 60. При этом, отмечают социологи, среди тех, кто откладывает деньги, большинство (53 процента) составляют респонденты с доходом более 55 тысяч рублей в месяц на семью. Но даже самые низкодоходные семьи (до 20 тысяч рублей в месяц) находят возможность создавать накопления - доля таких сберегателей составила 23 процента.
Вообще-то говоря, бедность не вполне экономическое понятие. Бедность существует всегда и везде, вопрос только в ее масштабе и структуре. Например, есть феномен добровольной бедности, когда люди с определенной философией отказываются от потребления. В этом смысле беден любой монах. "Есть традиционные группы, которые в своем большинстве не могут не быть бедными, - говорит директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева. - Например, многодетные семьи, инвалиды, безработные. Не хочется вспоминать девяностые: тогда чуть ли не четверть населения находилась за чертой бедности. Наша нынешняя бедность - это не бедность недоедания, не голодные обмороки на улице".
Сегодня в России 15 процентов населения имеют доходы ниже прожиточного минимума. Само по себе это не показатель неблагополучия. "Мы можем найти примеры, когда 10-процентная доля бедных людей - это мало, - говорит Малева. - Но бывают случаи, когда 20 процентов - это не столь уж много, если такая цифра укладывается в рациональную картину мира". В рациональную картину мира среднестатистического россиянина вполне укладывается и невысокий уровень доходов, и скромные материальные запросы. Но каковы бы ни были эти доходы и эти запросы, 78 процентов российских граждан не считают себя бедными людьми. Существует понятие "субъективная бедность". Бывает, люди с доходами выше прожиточного минимума относят себя к бедным, но случается и наоборот: абсолютно бедные люди, если они находятся в среде точно таких же, не считают себя бедными. Последнее особенно характерно для сельской местности. Людям неприятно признаваться, что они хуже кого-то. Они говорят: "Мы не хуже других".
По данным ВЦИОМа, своей жизнью сейчас довольны 46 процентов россиян, недовольны 23. Еще 30 процентов отчасти согласны и с первыми, и со вторыми.