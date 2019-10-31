По данным Росстата, минимальный доход, необходимый сегодня средней российской семье, - 58,5 тысячи рублей. Столько требуется ей, чтобы "свести концы с концами". При этом 79,5 процента семей испытывают трудности с приобретением самого необходимого, а 14,6 процента сталкиваются с "большими затруднениями". Более половины семей (53 процента) не могут позволить себе неожиданные траты, например, ремонт или срочные медицинские услуги. Десятая часть опрошенных не может покупать мясо, птицу, рыбу или равноценную вегетарианскую пищу хотя бы один раз за два дня, 21,1 процента семей не могут позволить себе есть фрукты в любое время года. Четверть семей не может пригласить домой гостей на праздник. Каждая вторая семья не может позволить себе раз в год одну неделю отпуска проводить вне дома. Всего с 2014 года реальные доходы россиян упали почти на 11 процентов. В январе 2019 года реальные доходы снизились на 1,3 процента по сравнению с январем 2018-го. Исследование проводилось на основе личного опроса 60 тысяч домохозяйств в рамках комплексного наблюдения условий жизни населения. После публикации январской статистики Росстат перешел на другую методику и будет публиковать данные каждый квартал, а не каждый месяц.

На какие семейные нужды вам должно хватать денег, чтобы жить "нормально"? Этот вопрос нынешним летом задавали россиянам социологи Левада-центра. Большинство ответов свелось к "полноценному и качественному питанию" (77 процентов) и "текущей оплате жилья" (62). На третье место вышла покупка "одежды, обуви" (55 процентов), для пенсионеров - "лечение, покупка лекарств". "Вопрос не был нацелен на выяснение реального потребления - респондентов не спрашивали: "На что уходит ваш семейный бюджет?"; их спрашивали: "На какие семейные нужды должно хватать денег такой семье, как ваша, чтобы жить нормально?" - комментирует результаты исследования ведущий научный сотрудник Левада-центра Карина Пипия. - Даже сводя концы с концами, никто не запрещает человеку думать, что тратить более половины дохода на питание - это "ненормальная" ситуация и есть "лучшая жизнь" с путешествиями, саморазвитием и регулярным досугом, и норма именно такая. Но результаты опроса показывают, что в массе своей люди об этом не задумываются. Например, "покупку квартиры, дачи, дома" отметили только 11 процентов в целом по выборке. Получается, что расширенное и качественное потребление является стратегией меньшинства".

58,5 тысяч рублей - минимальный доход, необходимый средней семье, чтобы "свести концы с концами"

Дело еще и в том, что воспроизводство бедных сопровождается формированием у них особой субкультуры бедности. То есть растет число трудоспособных людей, не желающих работать. Они стремятся стать получателями социальной помощи, уповают на государство, полагаются только на власть. При этом мы в точности не знаем, сколько сегодня в России бедных. Росстат оперирует цифрой 20,9 млн - столько в стране человек, чьи доходы ниже прожиточного минимума. Но, по оценкам того же Росстата, примерно 25 процентов ВВП производится теневой экономикой. Это касается и доходов населения.

Как показывают опросы, только треть российских семей имеет сбережения. Доля граждан, не имеющих никаких накоплений, незначительно колеблется в течение последних 20 лет, но существенно не меняется. В 2002 году, по данным Левада-центра, не имели накоплений 68 процентов опрошенных, в 2007-м - 66, в 2013-м - 60. При этом, отмечают социологи, среди тех, кто откладывает деньги, большинство (53 процента) составляют респонденты с доходом более 55 тысяч рублей в месяц на семью. Но даже самые низкодоходные семьи (до 20 тысяч рублей в месяц) находят возможность создавать накопления - доля таких сберегателей составила 23 процента.

Вообще-то говоря, бедность не вполне экономическое понятие. Бедность существует всегда и везде, вопрос только в ее масштабе и структуре. Например, есть феномен добровольной бедности, когда люди с определенной философией отказываются от потребления. В этом смысле беден любой монах. "Есть традиционные группы, которые в своем большинстве не могут не быть бедными, - говорит директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева. - Например, многодетные семьи, инвалиды, безработные. Не хочется вспоминать девяностые: тогда чуть ли не четверть населения находилась за чертой бедности. Наша нынешняя бедность - это не бедность недоедания, не голодные обмороки на улице".

Каковы бы ни были доходы и материальные запросы россиян, 78 процентов граждан не считают себя бедными

Сегодня в России 15 процентов населения имеют доходы ниже прожиточного минимума. Само по себе это не показатель неблагополучия. "Мы можем найти примеры, когда 10-процентная доля бедных людей - это мало, - говорит Малева. - Но бывают случаи, когда 20 процентов - это не столь уж много, если такая цифра укладывается в рациональную картину мира". В рациональную картину мира среднестатистического россиянина вполне укладывается и невысокий уровень доходов, и скромные материальные запросы. Но каковы бы ни были эти доходы и эти запросы, 78 процентов российских граждан не считают себя бедными людьми. Существует понятие "субъективная бедность". Бывает, люди с доходами выше прожиточного минимума относят себя к бедным, но случается и наоборот: абсолютно бедные люди, если они находятся в среде точно таких же, не считают себя бедными. Последнее особенно характерно для сельской местности. Людям неприятно признаваться, что они хуже кого-то. Они говорят: "Мы не хуже других".

По данным ВЦИОМа, своей жизнью сейчас довольны 46 процентов россиян, недовольны 23. Еще 30 процентов отчасти согласны и с первыми, и со вторыми.