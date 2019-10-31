Новости

Пентагон впервые показал запись уничтожения главаря ИГИЛ 01:03
Видео: в Японии горит старинный замок 00:23
Путин потребовал обнулить взаимные претензии по газу с Украиной 30.10.2019
Израиль экстрадирует россиянина в США 30.10.2019
МГД приняла в первом чтении проект бюджета Москвы 30.10.2019
Астраханцы изъяли сайгаков из зоопарка Росгосцирка в питомник 30.10.2019
Путин приветствовал решение Дании по "Северному потоку-2" 30.10.2019
Путин не увидел в Зеленском националиста 30.10.2019
Песков рассказал о следующей большой пресс-конференции Путина 30.10.2019
В Турции обнаружена 7000-летняя цитадель 30.10.2019
Госдеп США назвал маловероятным срыв проекта "Северный поток-2" из-за санкций 30.10.2019
Албанию и Северную Македонию позвали в ЕАЭС 30.10.2019
В Госдуме объяснили удаление российских аккаунтов в Facebook 30.10.2019
ООН призвала Киев выплатить компенсации жертвам конфликта на Донбассе 30.10.2019
В Петербурге пройдет фестиваль научно-популярных фильмов "Мир знаний" 30.10.2019
Кроссовер из России доберется до Европы в 2021 году 30.10.2019
Отца ученика, принесшего пистолет в московскую школу, лишили лицензии 30.10.2019
Дубль Глушакова помог "Ахмату" разгромить "Луч" в Кубке России 30.10.2019
Юрий Лоза предложил изменить название фильма "2012" 30.10.2019
В Сочи мотоблогерша сняла ДТП со своим участием на видео 30.10.2019
Почему в Минске не боятся массового оттока врачей за границу 30.10.2019
Президент Чили объявил об отмене саммита АТЭС 30.10.2019
СК завершил расследование изнасилований в челябинском детдоме 30.10.2019
Алексей Гуськов прокомментировал скандал вокруг своей жены 30.10.2019
В Москве задержан директор Физического института имени Лебедева 30.10.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как "Царь-бомба" спасла мир от новой войны
Как "Царь-бомба" спасла мир от новой войны
Как доставка еды изменила облик наших городов
Как доставка еды изменила облик наших городов
Государство предложило льготы для добровольных отчислений на пенсию
Государство предложило льготы для добровольных отчислений на пенсию
31.10.2019 00:23
Рубрика: В мире

Видео: в Японии горит старинный замок

Текст: Константин Волков

В японском городе Наха на острове Окинава сейчас горит замок Сюри, которому 500 лет. Пожар начался примерно в 2:50 утра по местному времени (20:50 Мск). Пламенем охвачен главный храм замка. Об этом сообщает японская газета Mainichi.

Фото: Reuters
Число жертв тайфуна "Хагибис" в Японии достигло 98

В настоящее время пожарные пытаются потушить деревянное строение, однако скорее всего, его придется восстанавливать заново.

Замок Сюри был построен в королевстве Рюкю, в которое входил и остров Окинава, несколько столетий назад, когда этот регион еще был практически независимым (Рюкю присоединилось к Японии в 1879 году). Во время Второй Мировой замок сильно пострадал во время боев с американскими войсками, но был восстановлен в 1992 году. Он входит в перечень культурного наследия Японии.

В мире Восточная Азия Япония РГ-Видео
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Правительство утвердило предельный рост тарифов ЖКХ на 2020 год
"Газпром" надеется на плановое окончание работ по "Северному потоку-2"
Минфин назвал регионы, где введут налоговый режим для самозанятых
Обещающие компенсации за БАДы мошенники стали представляться следователями
За рекламу наркотиков в интернете предлагают сажать на 7 лет