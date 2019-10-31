Видео: в Японии горит старинный замок

В японском городе Наха на острове Окинава сейчас горит замок Сюри, которому 500 лет. Пожар начался примерно в 2:50 утра по местному времени (20:50 Мск). Пламенем охвачен главный храм замка. Об этом сообщает японская газета Mainichi.

В настоящее время пожарные пытаются потушить деревянное строение, однако скорее всего, его придется восстанавливать заново.

Замок Сюри был построен в королевстве Рюкю, в которое входил и остров Окинава, несколько столетий назад, когда этот регион еще был практически независимым (Рюкю присоединилось к Японии в 1879 году). Во время Второй Мировой замок сильно пострадал во время боев с американскими войсками, но был восстановлен в 1992 году. Он входит в перечень культурного наследия Японии.