Владимир Юровский представил в Москве оперу Вагнера "Золото Рейна"

В концертном зале Чайковского по инициативе Владимира Юровского и возглавляемого им Госоркестра при поддержке Министерства культуры РФ исполнили "Золото Рейна". Это "предвечерье" грандиозной тетралогии "Кольца нибелунгов", созданной Рихардом Вагнером на основе скандинавского эпоса и германской мифологии. Над ней он работал 26 лет.

"Золото Рейна" - самая лаконичная часть цикла протяженностью всего в два с половиной часа музыки, не прерываемой антрактами. Ее мистическую силу Владимир Юровский в неожиданно динамичном темпе и романтическом, а не эпическом стиле высекает из оркестровой глыбы вагнеровской партитуры. Его внешне аскетичная манера дирижирования наполнена такой внутренней энергией, что с каждой минутой все больше и больше поглощает зал, достигая апогея в мощных кульминациях. И оживают боги, русалки, великаны и карлики-нибелунги.

Вагнеровские голоса - вещь абсолютно уникальная, посему собрать необходимый певческий ансамбль - задача архисложная и дорогостоящая. И как следствие, несбалансированность команды солистов - обычная ситуация. Даже несмотря на то, что "сборная" вокалистов формировалась по международному принципу. И все же выделялось несколько событийных работ солистов - шведка Анна Ларссон (богиня судьбы Эрда) по-настоящему царствовала на сцене; датчанин Йохан Ройтер (Верховный бог) полностью соответствовал ключевому образу драмы; фатальность звучания американского баса Эндрю Харриса (великан Фафнер) производила сильное впечатление, как и баритон Сергей Лейферкус (нибелунг Альберих), который мастерски передал характерность своего отрицательного героя, наградив его редким обаянием. Другие исполнители увлеклись зрелищностью, жертвой которой становилась точность интонирования и стилистики.

Молодой режиссер Ася Чащинская, смело замахнувшись на Вагнера, к философии автора и актерскому потенциалу солистов не апеллировала, а лишь "выстроила" всех действующих лиц так, как того требует формат концертной версии оперы. И лишь ближе к финалу с детской наивностью "подарила" персонажам по "золотому слитку". Но такая условность решения позволила публике, не отвлекаясь на иллюстративность, сконцентрироваться на сущности драмы, выраженной музыкой. Суть же этой части "Кольца" в песне Русалки: лишь тот, кто откажется от любви, будет властвовать. Выбор, довлеющий над человечеством во все времена.

Исполнение вагнеровского "Кольца" в RoyalFestivalHall для Владимира Юровского в начале 2021 года станет актом прощания с Лондонским филармоническим оркестром, который он возглавляет с 2007 года. Все четыре оперы дважды будут представлены в концертном варианте. К сожалению, и нынешнее московское исполнение "Золота Рейна" можно назвать прелюдией к прощанию. Уже решено: летом 2021-го Владимир Юровский покинет и пост художественного руководителя ГАСО им. Светланова, с которым работал с 2011 года. Череда столь радикальных расставаний обусловлена тем, что Владимир Юровский через два года встанет у руля одного из лучших театров мира - Баварской оперы.