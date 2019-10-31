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31.10.2019 21:54
Рубрика: Спорт

Удар Клюки

Новоуренгоец снова лучший бомбардир тура Суперлиги
Текст: Владимир Ильин
Российская газета - Федеральный выпуск № 247(8005)
В мужской Суперлиге прошли матчи второго тура, и снова лучшим бомбардиром стал доигровщик новоуренгойского "Факела" и сборной России Егор Клюка.

Правда, на сей раз его команда потерпела поражение. Если на старте чемпионата приполярники взяли верх над вернувшимися в элиту нижегородцами (3:1) и Егор набрал 32 очка, то теперь бронзовый призер Суперлиги-2018/19 на выезде неожиданно уступил нижневартовской "Югре-Самотлору" - 2:3 (23:25, 25:19, 20:25, 25:18, 13:15). В активе Клюки 24 выигранных мяча, в том числе шесть за счет действий на блоке.

Волейбольная Суперлига стартовала с большой сенсации

Особый интерес представляли матчи с участием финалистов предыдущего плей-офф - обладателя "золота" кемеровского "Кузбасса" и потерявшего титул казанского "Зенита".

Кемеровчане сохранили боевой чемпионский состав, усилились Евгением Сивожелезом, но потеряли главного тренера клуба и сборной Туомаса Саммелвуо, отправившегося в питерский "Зенит". На его место пришел румын Георге Крецу, ранее работавший в "Белогорье". С ним "Кузбасс" начал успешно, победив АСК (Нижний Новгород) - 3:1 (25:22, 27:29, 25:19, 25:15).

У ВК "Зенит-Казань" действиями игроков на площадке будет руководить только бывший либеро Алексей Вербов. Многолетний наставник команды Владимир Алекно все держит на контроле, но у Вербова максимальная свобода действий. Клуб из столицы Татарстана отправился в Сибирь и победил красноярский "Енисей" - 3:1 (25:15, 23:25, 25:23, 25:14).

Новичок гостей болгарский диагональный Цветан Соколов наколотил свои 22 очка, олимпийский чемпион Максим Михайлов теперь действует в доигровке (13 очков).

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