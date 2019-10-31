Володин рассказал, как граждан защитят от мошенников на рынке жилья

Так, с указанной даты микрофинансовые организации (МФО) больше не смогут выдавать гражданам займы под залог жилого помещения или доли в нем. Этот закон был разработан депутатами всех думских фракций.
- Недопустимо, когда человек лишается единственной квартиры из‑за незначительного по сравнению с ее стоимостью микрокредита, - подчеркнул в связи с этим спикер ГД.
Кроме того, усиливаются требования закона к самим МФО, их деловой репутации и к процедурам идентификации клиентов. Это необходимо, чтобы исключить получение мошенниками займов по чужим паспортным данным, пояснил Вячеслав Володин.
- Этим законом будет положен конец многим нелегальным схемам по отъему жилья, которые использовались с задействованием микрофинансовых организаций, - резюмировал спикер.
Еще один вступающий с 1 ноября закон защищает россиян от мошенничества с использованием электронной подписи при сделках с недвижимостью. Обязательным станет письменное согласие собственника на госрегистрацию сделок с недвижимостью в электронной форме".
Как пояснил Володин, дать такое разрешение можно будет только лично или по почте, предварительно заверив его у нотариуса. После этого в едином госреестре будет делаться специальная отметка, без которой электронные сделки с недвижимостью станут невозможными.
Росреестр должен будет сообщать собственнику о поступлении заявки на электронную сделку с его недвижимостью уже в день подачи такого заявления.
- Так что теперь мошенники не смогут продать недвижимость без ведома ее владельца, - подчеркнул глава нижней палаты.