Врачи рассказали, можно ли обрабатывать раны водкой

Медики не рекомендуют обрабатывать раны, ссадины и порезы водкой, виски или самогоном. В качестве лекарства их можно использовать лишь в крайнем случае.

"Водка не является дезинфицирующим средством, потому что содержание спирта в ней низкое. В медицинских учреждениях в качестве дезинфицирующего средства используется спирт обычно крепостью 70 процентов. Это минимальный процент, чтобы убить бактерии", - заявил изданию aif.ru кандидат медицинских наук, хирург Федор Шпаченко.

Тем не менее для дезинфекции водку можно применять если рядом не оказалось йода, зеленки и других антисептических средств. По словам врача, водка для этой цели подходит даже лучше, чем водопроводная или талая вода. Ведь вода сама по себе может содержать бактерии.

"Водка может вымыть бактерии, попавшие в организм с частицами предмета, которым поранился человек", - пояснил Федор Шпаченко.