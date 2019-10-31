Второй крупнейший город КНДР показал свои достопримечательности

Перед въездом в город на контрольно-пропускном пункте стоял солдат, который поднял жезл, приказывая нашей машине остановиться.

-Документы, пожалуйста, - попросил он, обращаясь к моим сопровождающим.

- Пожалуйста, - ответил водитель, протягивая удостоверения.

- А кто еще в машине? - спросил солдат, быстро просмотрев карточки.

- Делегация, иностранная делегация, - ответил один из сопровождающих, приоткрывая окно со своей стороны.

- Иностранная? А откуда? - с любопытством спросил проверяющий, заглядывая в салон.

- Здравствуйте, я из России, - ответил я.

- Из России?! Добро пожаловать! - неожиданно широко улыбнулся солдат. - Проезжайте, - дал он отмашку другому постовому.

Первое знакомство с городом

Так мы оказались в Хамхыне, втором крупнейшем городе Северной Кореи. Город достаточно большой и весьма известный, в нем проживает около 780 тысяч человек, это крупный промышленный центр КНДР, но хватает там и исторических достопримечательностей. Однако иностранные туристы посещают Хамхын не так часто, как тот же Пхеньян или приморский Вонсан или хотя бы Кэсон, расположенный уже недалеко от межкорейской границы. Я же несмотря на то, что бывал в КНДР уже более десятка раз, так и не добирался до Хамхына - обычно хватало других дел. Да и дорога от Пхеньяна на машине занимает не менее четырех часов пути: сначала надо доехать до восточного побережья до Вонсана, а затем уже подниматься вдоль берега на север. Хамхын тоже считается крупным портом КНДР, являясь еще одними воротами в Восточное (Японское) море. Потому мне было очень любопытно узнать, как город выглядит, что в нем интересного, тем более что есть в нем места, напрямую связанные с Россией.

Что россиян здесь знают и видели подтвердили мои спутники.

- Сотрудники вашего посольства регулярно сюда приезжают. Здесь же есть крупный мемориальный комплекс и захоронения солдат Советской армии, которые погибли при освобождении Кореи от японцев в 1945 году, - пояснил мой сопровождающий, пообещав завтра показать мемориал.

Мы же тем временем проехали по главной улице и остановились у шестиэтажной гостиницы, на которой так и просилась известная со времен СССР надпись "Интурист", но там было корейское название - "Синхынсан". Сама гостиница была ярко освещена, а на фасаде горели крупные неоновые лозунги: "Дружба! Самостоятельность! Мир!"

Впрочем, на улицах города было темновато - сказывались некоторые проблемы, которые КНДР испытывает с электричеством. А в остальном была картина обычного вечернего города: люди шли по своим делам, хватало велосипедов, по дороге проезжали автобусы, такси, прочие автомобили. Вдоль улицы и за ними выстроились пятиэтажные жилые дома, за которыми вдали виднелись какие-то явно промышленные постройки и комплексы.

Заезд, регистрация и заселение заняли немного времени, и уже через полчаса мы снова собрались в лобби, поехав ужинать в местный ресторан "Морской" или по-корейски "Хэян".

Встречать "иностранную делегацию" вышла лично директор заведения, которая тут же по-русски сказала: "Добро пожаловать! Проходите, пожалуйста".

Женщина потом пояснила, что российские дипломаты, да и другие гости из РФ у них регулярно едят, когда посещают Хамхын.

- С вами сегодня будут работать две наши сотрудницы, - сказала директор, представляя официанток. - Но если возникнет необходимость, то всегда можете обращаться напрямую ко мне, - сказала приветливая женщина и удалилась, пожелав нам приятного отдыха.

Вызывать директора не пришлось, а ужин прошел, как обычно принято говорить в официальных документах, "в теплой и дружественной атмосфере". Руководитель заведения вышла затем снова, но уже чтобы попрощаться с нами и взяв с нас обещание "заезжать снова".

Так состоялось мое первое знакомство с Хамхыном, но какой-то четкой картины мне составить не удалось: приехали, когда уже стемнело, да и времени особо не было.

- Мы вам все покажем завтра. Сами мы бывали здесь, но лишь пару раз, да и не местные. Представитель горсовета Хамхына пообещал лично взять на себя роль гида. Он здесь родился и вырос, так что все знает лучше кого бы то ни было, - сказали сопровождающие, пожелав мне спокойной ночи.

По Хамхыну с гидом

На следующее утро вопреки надеждам с погодой нам не очень повезло: к Корее приближался тайфун. Хотя ожидалось, что он пройдет несколько стороной, что позволило не объявлять штормового предупреждения, но приближение стихии чувствовалось: был порывистый ветер, по небу быстро шли низкие серые тучи и накрапывал дождь.

Впрочем, всю "хмурость" этого утра быстро разогнал своим появлением наш "гид" - представитель горсовета Хамхына Пак Вон Чжу, который всем своим видом излучал доброжелательность и, как впоследствии оказалось, был общительным и веселым человеком.

По заведенной в КНДР традиции сначала мы пошли к статуям вождей, чтобы возложить цветы покойным лидерам Страны чучхе. В Северной Корее для подобных памятников всегда отводят самые лучшие и почетные места, а потому отсюда открывался хороший вид на город. С беседки, которая стояла на холме, "товарищ Пак" и провел "вводную лекцию", рассказав вкратце о городе.

В результате 15-минутного рассказа мне стало известно, что Хамхын является вторым крупнейшим городом в КНДР, в нем проживает около 780 тысяч человек. Главная достопримечательность (помимо статуй вождей) - Большой Театр, который считается самым большим в Северной Корее. Сам же город является крупным промышленным центром КНДР. Здесь сосредоточены крупные предприятия химической, металлургической промышленности, машиностроительные производства, а также пищевые, текстильные и прочие фабрики. Хамхын можно назвать "химическим сердцем" Северной Кореи, в первую очередь благодаря крупному комбинату, где производятся удобрения и прочие необходимые в народном хозяйстве вещества.

В окрестностях города хватает сельскохозяйственных ферм и полей, где выращивают разные культуры. Здесь также есть крупный порт, дающий выход в Восточное (Японское) море. В политическом и административном плане Хамхын - столица провинции Южная Хамген, но важен он и как образовательный центр. Здесь действуют более десятка вузов и техникумов.

-В целом, ориентироваться в нашем городе несложно и я вам сейчас покажу, где все находится, - сказал Пак, когда мы стояли в беседке и смотрели на город с высоты холма. Вот прямо перед нами - жилые кварталы, а далее за ними идут уже промышленные зоны. Слева от нас - административно-культурный район: там есть две крупные библиотеки, большой и известный ресторан "Синхынгван", где мы сегодня в обед обязательно поедим лапши, которой наш город славится на весь Корейский полуостров. Также слева сосредоточены вузы и большинство школ. Справа - за мостом - сельскохозяйственный регион. А вот там, чуть подальше - порт и море, - сказал наш гид и посетовал. - Вот немного не повезло вам: из-за облачности и дождя ни гор толком сейчас не видно, ни моря. Придется вам приехать снова, иначе не сможете говорить, что увидели как следует наш город, - пошутил Пак.

-Ну раз так, то придется приезжать снова. Мне говорили, что в Хамхыне есть также крупный мемориал в честь воинов Советской армии. Где он?

-Да, есть. Он расположен в Парке освобождения, на окраине, там же есть еще одна важная историческая достопримечательность. Вообще, наш город известен отнюдь не только химической и прочей промышленностью, хотя, безусловно, именно она предоставляет основное количество рабочих мест для населения. У нас много памятников культурного наследия, мест для отдыха, ну а наши пляжи известны далеко за пределами провинции. Так что давайте поторопимся, нам предстоит много чего посмотреть, - предложил Пак, и мы поспешили за ним.

Центр образования и культуры

Совсем рядом с холмом, где стояли статуи вождей, расположилось большое светлое здание, выполненное в корейском стиле. Было заметно, что оно построено недавно. "Это наша общественная библиотека. Обычные люди, но особенно студенты, сюда часто приходят. Многие учатся и в выходные", - сказал Пак, указывая на молодых ребят, которые были в одинаковых темных костюмах, белых рубашках и галстуках темно-красного цвета.

Неподалеку оказалась еще одна и тоже немалая библиотека. Правда выполнена была совсем в ином стиле: она было светло-голубой, перед ней стояла большая инсталляция в виде атома и электронов, а в корпусе здания везде были видны элементы декора, намекающие на передовые технологии и "стиль будущего". Вообще она сильно напоминала по общей атмосфере огромный Храм науки в Пхеньяне - такая же расцветка, такие же архитектурные решения, только масштаб был все же поменьше столичного. "Это научно-техническая библиотека. Раньше это здание выглядело иначе, но потом мы провели серьезный ремонт и радикально изменили общий вид. Открылась повторно уже в 2017 году", - сказал гид, не забыв напомнить, что лидер страны "уважаемый товарищ Ким Чен Ын" уделяет огромное внимание развитию технологий и образованию.

Как уже было сказано, местный Большой театр является самым крупным в КНДР. Правда в этот раз нам его посетить не удалось. Это была первая половина дня, а представления обычно проходят вечером или днем.

Историческое наследие

Наше любование достопримечательностями органично перешло в плоскость исторической темы потому, что рядом с первой библиотекой стояло уже явно старое здание с характерно немного загнутыми вверх концами крыши.

"Тут раньше располагалось правление губернатора провинции, называется Сонхвадан. Был целый комплекс зданий XV века. Они сильно пострадали во время разных войн, но одно сохранилось и имеет статус сейчас культурно-исторического памятника. Кстати, обратите внимание, комплекс общественной библиотеки, которая совсем рядом, выполнен тоже в традиционном стиле. Это сделано так специально, чтобы два здания гармонировали. Как бы новое и старое здание, но оба в традиционном стиле", - сказал Пак Вон Чжу. Действительно, оба здания явно перекликались, хотя Сонхвадан был из дерева и темно-коричневого цвета, а общественная библиотека Хамхына - каменной и светло-серая. Но крыши, общий стиль говорили, что одно здание возводилось с учетом другого.

У Хамхына весьма интересная история. Город очень хорошо был известен на Корейском полуострове в средние века. Это родина Ли Сон Ге (1335- 1408 гг.), который известен в историографии Кореи как король Тхэчжо - основатель династии Чосон. Он прославился во второй половине XIV века за свои победы над монголами и японскими пиратами, а потом уже и создал свою династию. Эта династия - Чосон - просуществовала с конца XIV до начала ХХ веков, так что в Хамхыне жила без преувеличения очень заметная для Кореи историческая фигура. При Ли Сон Ге столица Кореи была перенесена в Сеул. Сам же Ли (Тхэчжо) в итоге отрекся от престола и доживал свои дни в Хамхыне. А жил он в своей резиденции, которая сохранилась до сих пор.

Мы там тоже побывали. Назвать это "королевским дворцом" как-то не поворачивается язык, так как никакой особой роскоши там нет: комплекс деревянных зданий в традиционном корейском стиле и с достаточно скромным убранством, но все очень чисто и опрятно.

Когда мы пришли на экскурсию, то это спровоцировало небольшой ажиотаж среди школьников, которые занимались очисткой территории. Всем хотелось посмотреть на "настоящего иностранца". Один паренек достаточно долго прошел рядом с нами, прислушиваясь к рассказу экскурсовода и с веселым изумлением глядя, как "импортный дядя" что-то поддакивает директору музея. Мальчишку в итоге забрала и вернула к "общественно-полезному труду" учительница, а нам рассказали про значительное количество исторических памятников и объектов на территории "дворца",

Один из таких "объектов" был несколько необычным. Это сосна, которой исполнилось 450 лет. Она чуть не погибла, но после личного указания лидера КНДР и благодаря усилиям местных специалистов дерево спасли. Сосна сейчас несколько необычным образом "стелется" вдоль земли, то поднимаясь, то касаясь грунта. Так или иначе это официально "охраняемый природный памятник", который считается еще и символом долголетия. Корейцы верят, что если сделать фотографию на фоне этой сосны, то будешь долго жить. Директор музея "в качестве особого исключения" разрешила нам сделать фотографии даже сидя на стволе дерева, заверив, что теперь лет сто жизни нам гарантированы.

Парк освобождения

Не так далеко от резиденции короля Тхэчжо (Ли Сон Ге) был "Парк освобождения", хорошо известный всем работающим в КНДР россиянам. Это крупнейший на территории Кореи мемориал, посвященный воинам Советской армии, павшим при освобождении Кореи. Он был впервые открыт в 1947 году, но очень сильно пострадал в годы Корейской войны 1950-53 гг.

Несмотря на разрушения в ходе Корейской войны мемориал был восстановлен и, как подчеркивают в посольстве России, "наши корейские друзья бережно ухаживают за ним". Недавно была завершен ремонт мемориала в Хамхыне. В самом начале расположена "Арка освобождения", где выгравированы сцены, символизирующие дружбу народов СССР/России и КНДР. Потом идет большая площадь, которая подходит к крупной стеле - "Обелиску освобождения", по обеим сторонам которого написана огромные цифры - 8 и 15, то есть 15 августа 1945 года, - дата, когда от японской оккупации был освобожден Корейский полуостров. За обелиском уже стоят памятные плиты и надгробия братских могил, где вечным сном покоятся бойцы Советской Армии и Флота - всего 174 человека. В очередной раз оставалось признать, что в КНДР к подобным мемориалам относятся с большим уважением и содержат в образцовом порядке.

На море

После этого по предложению Пак Вон Чжу мы поехали посмотреть местный пляж, который расположен в приморской зоне отдыха Мачжон. "Наш город часто называют центром промышленности, но у нас также все есть и для хорошего отдыха на море", - сказал Пак, ведя по дорожкам курортного комплекса. Эта зона состоит из большого отеля и большого количества раскиданных по территории коттеджей, который не очень видны, так как практически полностью скрыты большими соснами.

Совсем рядом тут же был песчаный пляж Восточного (Японского) моря. По словам представителя горсовета, в курортный сезон номера полностью заполнены, как иностранными, так и местными туристами. "Сюда и россияне регулярно приезжают", - сказал Пак, добавив, что они намерены очень активно развивать туристическое направление. "У нас для этого все есть: море, песчаные пляжи, сосновые боры, горы", - отметил чиновник, когда мы сидели в баре курортной зоны и пили кофе. "Приезжайте сюда летом, да и вообще приезжайте еще раз. Жаль, что вы на непродолжительное время заехали, у нас хватает достопримечательностей не только в самом городе, но и в его окрестностях", - пояснил Пак.

Гастротуризм по-хамхынски

Корейцам очень хорошо известна "хамхынская лапша". Ее прекрасно знают даже в Южной Корее, а во время многих официальных встреч представителей Севера и Юга Кореи это блюдо регулярно фигурировало в меню совместных банкетов. В общем, побывать в Хамхыне и не съесть местной лапши - это как столица Поднебесной без "утки по-пекински", как Тула без знаменитых пряников и т.п.

Местный ресторан "Синхынгван" в центре города тоже известен далеко за пределами Хамхына, Он выполнен в традиционном стиле, из камня и напоминает один из самых известных ресторанов Пхеньяна - "Оннюгван". Так что лучшего места, чем "Синхынгван" для знакомства с настоящей "лапшой по-хамхынски" придумать было сложно.

Однако это знали помимо нас и многие другие, а потому наш гостеприимный гид Пак Вон Чжу заранее побеспокоился о том, чтобы зарезервировать столик. Это не оказалось лишним, так как, судя по ажиотажу, "гастрономический туризм" - очень популярен в Хамхыне. На парковке стояли машины с номерами со всех уголков КНДР - Пхеньян, Расон, Вонсан, Нампхо и другие, и в целом было людно.

Рассказывать о вкусе блюда - дело неблагодарное, надо просто пробовать самому. Скажу лишь, что лапша это действительно заслуживает той славы, которой пользуется. Нас же угостили целым обеденным набором, который помимо самой лапши включено и значительное количество закусок, а также десерт в виде мороженого.

За обедом беседа пошла уже с шутками-прибаутками. Наш гид рассказал про забавный случай, которой сопровождал прибытие советских войск, высадившихся в 1945 году на северо-востоке Кореи и начавших бои с японцами в этих краях. Ряд особенностей местного диалекта, когда некоторые слова для незнающего корейский язык русского человека звучат несколько двусмысленно, привели к недопониманию между местными жителями и бойцами Советской армии, которые хотели пообедать как раз в том ресторане, который был на месте нынешнего "Синхынгвана". К счастью, корейцы и русские в итоге сумели понять друг друга и все разрешилось благополучно.

На прощание Пак Вон Чжу взял с меня очередное обещание приехать сюда еще раз. "На территории нашей провинции есть и самое старое дерево Корейского полуострова. Когда вернетесь в Южную Корею, спросите у местных экспертов, они наверняка тоже знают про него", - сказал Пак, показывая в качестве доказательства справку, которую тут же запросил и получил по используемой в КНДР внутренней сети Интранет. Действительно, в уезде Кымя растет дерево гинко, которому более 2100 лет. В высоту оно 41 метр и в диаметре - 16 метров. Имеет статус "памятника природы" КНДР № 271. "В следующий раз вместе съездим посмотреть, а также искупаемся в море. В общем, ждем вас в гости снова и передайте, пожалуйста, и соотечественникам - мы всегда рады видать друзей из России", - сказал Пак Вон Чжу, пожимая руку на прощание.

На выезде из города на КПП нас опять остановили для проверки документов, а на посту был опять тот же солдат, который проверял нас на въезде. "А, Россия! Счастливого пути" - улыбнулся он и добавил по-русски: "До свидания!"

Примечание: Редакция "Российской газеты" благодарит Комитет Кореи по культурном обмену с зарубежными странами и горсовет города Хамхын за помощь при организации этого репортажа.