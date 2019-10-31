Выпавший в Москве снег сегодня не растает

Выпавший накануне в столичном регионе снег сегодня не растает, температура воздуха будет от -3 до 0 градусов. Об этом сообщает Метеобюро Москвы и области.

По данным синоптиков, в четверг на погоду в регионе будет влиять антициклон, поэтому новых осадков не ожидается. Порывы ветра максимум 15 м/с, а атмосферное давление продолжит расти и составит 754 мм ртутного столба. Содержание кислорода в воздухе увеличится.

"На дорогах не исключена гололедица, а в целом погода будет соответствовать климатической норме",- рассказала главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова.

По ее словам, потепление в регионе возможно в праздничные дни, но выше +5 столбик термометра вряд ли поднимется.

Кстати, самым теплым последний день октября был в 1967 году. Тогда воздух прогрелся до +13,9 градуса. А в 1920 году на термометрах было -20,3 градуса.