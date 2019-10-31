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Рубрика: Спорт

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Загитова и Косторная поспорят за "золото" Гран-при Франции
Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 247(8005)
Олимпийская чемпионка Алина Загитова наконец-то по-настоящему начинает свой соревновательный сезон на Гран-при во Франции. Уже сегодня ей предстоит соперничать с более юной ученицей Этери Тутберидзе Аленой Косторной.

После сентябрьских контрольных прокатов, на которых Загитова представила две новые программы, Алина выступала в Японии - в шоу и на коммерческом командном турнире Japan Open, где участники катают только произвольные программы. В Сайтаме Загитова во всей красе показала свою "Клеопатру".

Фото: Нина Зотина/ РИА Новости
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Пока болельщики обсуждают достоинства и недостатки платья олимпийской чемпионки, так подходящий ей образ царицы или ее участие в шоу Татьяны Навки "Спящая красавица", подруги-соперницы из группы Тутберидзе чуть ли не в буквальном смысле прыгали выше головы в своем дебютном взрослом сезоне. На Гран-при в Америке Анна Щербакова стала первой в истории фигуристкой, исполнившей в одном прокате два четверных лутца. На Гран-при Канады Александра Трусова обновила два мировых рекорда, заявив в произвольной программе четыре четверных и чисто сделав три из них.

Алена Косторная, которую называют новой Каролиной Костнер, тоже приятно удивила. На предсезонном турнире в Финляндии Косторная обыграла чемпионку мира 2015 года Елизавету Туктамышеву, исполнив два тройных акселя в произвольной программе. По итогам проката она набрала 157,59 балла. Это всего на 0,91 балла меньше лучшего результата олимпийской чемпионки. По сумме программ Косторная получила 234,84 балла. Больше набирали только Загитова (238,43 и 237,50) и Трусова (238,69 и 241,02).

На волне всех этих успехов нового поколения одиночниц Тутберидзе пошли разговоры о том, что Загитова тайно тренирует и аксель в 3,5 оборота, и четверной. Пока же набор прыжков у Алины не изменился. С прежним контентом ни Туктамышева, хотя у нее в арсенале есть "триксели", ни Евгения Медведева с Косторной, Щербаковой, Трусовой справиться не смогли.

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