Закон о суверенном Рунете вступает в силу

В России будет создана независимая инфраструктура для устойчивой работы Рунета. Закон об этом вступает в силу 1 ноября. Каких-либо проблем для пользователей это не создаст: Сеть, как и раньше, будет функционировать без всяких ограничений.

Ежегодно в России будут проводить учения для устойчивой работы интернета в любых обстоятельствах. Фото: РИА Новости

Закон об устойчивой работе российского сегмента интернета предполагает создание центра мониторинга и управления Сетью, который будет обеспечивать доступность услуг связи в России при возникновении угроз. Если ориентироваться на проект постановления правительства, разработанный минкомсвязью, всего их может быть три типа. Во-первых, угроза целостности Сети (невозможна установка соединения или передача информации между пользователями). Во-вторых, угроза устойчивости ее работы (нарушается способность Сети сохранять свою целостность). В-третьих, угроза безопасности - под этим подразумевается нарушение способности оператора связи противостоять попыткам взлома оборудования.

Централизованное управление трафиком в случае чрезвычайных ситуаций возьмет на себя Роскомнадзор. Комментируя подготовку к вступлению в силу закона об устойчивой работе Рунета, глава ведомства Александр Жаров говорил, что все запланированные этапы выполнены и работа идет по графику.

До вступления в силу закона Роскомнадзор вместе с ФСБ, ФСО и операторами связи планировал провести тестирование оборудования для обеспечения устойчивой работы российского сегмента интернета на базе одного региона. Завершить эту работу ведомство собиралось в середине октября. Итоги "пилота" пока не раскрываются.

Представители ключевых ведомств ранее заявляли, что сейчас потенциальной угрозы для Рунета нет. Закон приняли для того, чтобы инфраструктура была готова к любым неблагоприятным внешним воздействиям, природным или техногенным.

Создается центр мониторинга и управления Сетью, который будет обеспечивать доступность услуг связи в России при возникновении угроз

Глобальная сеть устроена так, что в ней есть несколько мест "концентрации силы" - это ключевые объекты инфраструктуры, которые поддерживают работоспособность всего интернета.

В том случае, если какой-то регион теряет доступ к этим элементам, его собственная сеть начинает работать нестабильно, объяснял в интервью "Российской газете" директор Координационного центра доменов .RU/.РФ Андрей Воробьев. В рамках закона об устойчивой работе Рунета речь идет о создании собственного комплекта дублирующей инфраструктуры и управляющих систем, которые позволят интернету в России работать при любых обстоятельствах, уточнял он.

Глобальная сеть устроена так, что в ней есть несколько мест "концентрации силы" - это ключевые объекты инфраструктуры. Закон приняли для того, чтобы наша инфраструктура была готова к любым неблагоприятным внешним воздействиям, природным или техногенным. Фото: РИА Новости

Ежегодно в России будут проводиться учения по обеспечению устойчивой работы интернета. Их план утвердит минкомсвязь по согласованию с ФСБ, минобороны, ФСО, МЧС и Федеральной службой по техническому и экспортному контролю.

Правительство в конце сентября расширило полномочия Роскомнадзора в части реализации норм закона об устойчивой работе Рунета.

Речь идет о создании собственного комплекта дублирующей инфраструктуры

Помимо централизованного управления Сетью в случае возникновения нештатных ситуаций ведомство займется предоставлением средств противодействия угрозам Рунету, мониторингом его работы. Также Роскомнадзор будет определять правила маршрутизации трафика при централизованным управлении сетью и будет вести реестр точек обмена трафиком.

Глобальная сеть устроена так, что в ней есть несколько мест "концентрации силы" - это ключевые объекты инфраструктуры. Закон приняли для того, чтобы наша инфраструктура была готова к любым неблагоприятным внешним воздействиям, природным или техногенным.