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01.11.2019 00:38
Рубрика: В мире

Асад назвал Трампа лучшим президентом в истории США

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Дональд Трамп является лучшим президентом Соединенных Штатов в истории этой страны. Об этом заявил его сирийский коллега Башар Асад. Основанием для столь высокой оценки стала откровенность главы Белого дома.

Фото: Gettyimages
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"Он лучший не из-за хорошей политики, - уточнил Асад, - а потому, что он наиболее прозрачен".

По его словам, Трамп "прямо говорит: "нам нужна нефть", "мы хотим избавиться от такого-то", "хотим предоставлять услуги в обмен на деньги".

"Такова политика США. Что может быть лучше, чем откровенный враг?" - приводит слова Асада в интервью государственным телеканалам Сирии РИА Новости.

При этом в целом Асад назвал президентов США преступниками. Хотя они время от времени получают Нобелевскую премию мира, по сути, они занимаются лишь тем, что защищают интересы того или иного лобби.

Башар Асад усомнился в ликвидации аль-Багдади
В мире Ближний Восток Сирия В мире США Дональд Трамп
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