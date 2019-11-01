Асад назвал Трампа лучшим президентом в истории США

Дональд Трамп является лучшим президентом Соединенных Штатов в истории этой страны. Об этом заявил его сирийский коллега Башар Асад. Основанием для столь высокой оценки стала откровенность главы Белого дома.

"Он лучший не из-за хорошей политики, - уточнил Асад, - а потому, что он наиболее прозрачен".

По его словам, Трамп "прямо говорит: "нам нужна нефть", "мы хотим избавиться от такого-то", "хотим предоставлять услуги в обмен на деньги".

"Такова политика США. Что может быть лучше, чем откровенный враг?" - приводит слова Асада в интервью государственным телеканалам Сирии РИА Новости.

При этом в целом Асад назвал президентов США преступниками. Хотя они время от времени получают Нобелевскую премию мира, по сути, они занимаются лишь тем, что защищают интересы того или иного лобби.