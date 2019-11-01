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01.11.2019 17:12
Рубрика: Экономика
Проект: Новости интеллектуальной собственности

Ассоциация IPChain приняла участие в исследовании российской корпоративной блокчейн-экосистемы

Компания MINDSMITH совместно с Ассоциацией IPChain, Waves Enterprise и Clifford Chance провела обширное исследование российской корпоративной блокчейн-экосистемы и выявила возможности и барьеры для дальнейшего развития технологии в России.
Фото: MINDSMITH Фото: MINDSMITH
Фото: MINDSMITH

Членами экспертного совета выступили управляющий партнер MINDSMITH Руслан Юсуфов, президент Ассоциации IPChain, председатель Комитета РСПП по интеллектуальной собственности Андрей Кричевский, директор по продукту Waves Enterprise Артем Калихов, президент Федерации интеллектуальной собственности Сергей Матвеев, партнер, глава российской Tech Group Clifford Chance в Москве Александр Аничкин, советник Tech Group Clifford Chance в Москве Евгений Соловьев. В проектную группу вошли главный аналитик MINDSMITH Елизавета Чаленко, управляющий портфелем IT-проектов Ассоциации IPChain Валерия Брусникина, аналитик MINDSMITH Глеб Борисов, директор по развитию MINDSMITH Ксения Касьянович, директор по маркетингу Waves Enterprise Матвей Войтов, старший юрист Tech Group Clifford Chance в Москве Екатерина Макарова.

Фото: Предоставлено пресс-службой IPChain
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Как отметил управляющий партнер MINDSMITH Руслан Юсуфов, в последнее время интерес к блокчейн-технологиям растет как со стороны бизнеса, так и государства. "Сейчас в России прорабатываются масштабные инициативы по цифровизации, была принята дорожная карта по развитию блокчейна в рамках национальной программы "Цифровая экономика". Мы проанализировали текущее состояние российской корпоративной блокчейн-экосистемы и собрали полные данные об организациях, работающих над развитием этой технологии в нашей стране. Это необходимо для того, чтобы выявить возможности и перспективы для дальнейшего формирования экосистемы, а также определить факторы, препятствующие ее росту. Мы рассчитываем, что результаты исследования будут способствовать открытому диалогу между стейкхолдерами, более активному сотрудничеству и кооперации между ними. От этого выиграют как отдельные участники, так и экономика страны в целом", - пояснил Юсуфов.

В рамках исследования было проведено 23 глубинных интервью с главами и топ-менеджерами крупных компаний, в том числе с Андреем Кричевским (Ассоциация IPChain), Сергеем Матвеевым (Федерация интеллектуальной собственности), Сергеем Кауровым (ГПБ-факторинг), Евгением Архиповым (Ак Барс Цифровые Технологии), Денисом Реймером (ЛАНИТ), Олегом Зайцевским (Банк "Открытие"), Дмитрием Плаховым (РЖД), Артемом Калиховым (Waves Enterprise), Александром Аничкиным (Clifford Chance) и другими. На основании комментариев специалистов и анализа деятельности 157 организаций - лидеров индустрии удалось определить текущее состояние российской корпоративной блокчейн-экосистемы, классифицировать основные блокчейн-проекты российских компаний по степени воздействия на бизнес-процессы и характеру взаимодействия участников, выявить возможности и препятствия для развития технологии блокчейн в России, а также собрать показатели экономической эффективности ряда корпоративных проектов.

По мнению президента Ассоциации IPChain, председателя комитета РСПП по интеллектуальной собственности Андрея Кричевского, "блокчейн-технологии позволяют сформировать надежную и прозрачную инфраструктуру рынка интеллектуальной собственности, которая поможет преодолеть текущий кризис доверия между его участниками. Такая общедоступная, хорошо отлаженная инфраструктура может использоваться для построения уже конкретных корпоративных и общественных сервисов на базе распределенного реестра. При этом чем больше технических решений основано на одной и той же базовой платформе или технологии, тем они будут лучше и конкурентоспособнее. Россия находится в самом начале формирования интеллектуальной экономики, и нам еще предстоит решить многие задачи, связанные с оценкой и вводом в экономический оборот объектов интеллектуальной собственности. Очевидно, помочь решить эти проблемы может только комплексный подход".

Фото: Из личного архива Оксаны Балаян
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Согласно исследованию, блокчейн уже показал себя как устойчивую технологию и подтвердил свою эффективность на российском рынке. Около 150 российских компаний, работающих в области блокчейн, обеспечат рост экономики на $ 25 млрд. Как отметил директор по продукту Waves Enterprise Артем Калихов, "на примере нескольких наших клиентов, внедривших технологию блокчейн в свои бизнес-процессы, можно отметить существенное увеличение продуктивности и снижение временных и финансовых затрат. Так, в некоторых случаях удалось сократить время исполнения работы с нескольких часов до секунд, из-за чего освободилось около 20% рабочего времени сотрудников. Был сведен к минимуму бумажный документооборот, практически исключен риск потери или утраты документов, сокращены затраты на хранение и транспортировку документов. Удалось значительно снизить судебные, рекламационные, логистические и материально-ресурсные издержки".

Блокчейн-проекты действительно превалируют в тех сферах, где требуются комплексные подходы с участием многих контрагентов - при контроле цепочки поставок, оптимизации документооборота, проведения платежей, а также токенизации традиционных финансовых инструментов. Наблюдаются и интересные тренды: помимо IT-компаний (шесть из десяти российских IT-компаний имеют блокчейн-практику) активнее стали внедрять блокчейн в свои бизнес-процессы и компании из энергетики, добывающей и обрабатывающей промышленности.

По прогнозам Калихова, "в дальнейшем блокчейн-проекты будут развиваться в тех секторах экономики, где уже реализованы первые прототипы и пилоты. В 2020-2021 годах станет увеличиваться и количество проектов, реализуемых отдельными участниками. Появятся отраслевые консорциумы - наиболее эффективная юридическая форма реализации глобальных блокчейн-инициатив".

Для визуализации результатов исследования была подготовлена карта российской корпоративной блокчейн-экосистемы, с которой можно подробнее ознакомиться в полной версии исследования.

Экономика

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