Беларусь и Узбекистан выполнили дорожную карту сотрудничества на треть

Ташкенту и Минску, по мнению белорусского главы правительства, доступен товарооборот в полмиллиарда долларов. Об этом Сергей Румас дал понять 1 ноября на встрече со своим коллегой Абдуллой Ариповым в столице Узбекистана, куда он прибыл для участия в субботу в заседании Совета глав правительств стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Как уже сообщал "СОЮЗ", РБ имеет статус наблюдателя в этой организации.

Белорусский глава правительства констатировал, что "торговый оборот между двумя странами за девять месяцев уже превысил уровень прошлого года". По его словам, треть мероприятий дорожной карты, подписанной в 2018 году, выполнена. Вместе с тем, по итогам августовского визита президента Шавката Мирзиёева в Минск, ее надо доработать с учетом новых поручений. Часть из них, например, поручения касательно развития сотрудничества с белорусским Парком высоких технологий, уже выполняется, констатировал белорусский премьер. Он предложил дополнить эту карту конкретными проектами и держать на контроле, чтобы эти мероприятия были выполнены.

Абдулла Арипов в свою очередь отметил, что узбекскую сторону радует динамика развития торгово-экономического сотрудничества с Беларусью. "После обмена официальными визитами на уровне президентов мы уверены, что наши отношения будут развиваться еще больше", - полагает он.

По его словам, особый интерес для Узбекистана представляет белорусская IT-отрасль. "Мы стараемся учиться у вас", - признался Арипов. Большим спросом в Ташкенте, по его словам, пользуется продукция белорусского машиностроения. В то же время растут поставки в Беларусь сельхозпродукции из Узбекистана. "Мы видим большие перспективы и возможности развития кооперации и взаимовыгодного сотрудничества", - резюмировал премьер Узбекистана.

Статистика подтверждает, что товарооборот между странами в истекшем году составил $157,4 млн. Основу белорусского экспорта составляют грузовые автомобили, сельскохозяйственная техника, говядина, сухое молоко, лекарственные средства, нефтепродукты. Из Узбекистана импортируются хлопчатобумажная пряжа, фрукты и овощи, орехи, одежда, постельное и столовое белье, кабели и провода.