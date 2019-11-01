Береговая охрана Ливии спасла 200 мигрантов в Средиземном море

Береговая охрана Ливии обнаружила в открытом море очередную группу нелегальных мигрантов.

"Мы получили сигнал бедствия и отправили поисково-спасательное судно", - рассказал представитель ВМФ Айюб Касем.

Он отметил, что на двух деревянных лодках находились почти 200 человек, в том числе семь женщин и трое детей. Среди нелегалов были африканцы, арабы и выходцы из стран Азии. Их доставили в центр по приему мигрантов в Триполи.

РИА Новости напоминает, что с 2011 года Ливия превратилась в перевалочный пункт для тех, кто стремится всеми возможными способами попасть в Европу. Нелегальный бизнес контролируют незаконные вооруженные группировки.