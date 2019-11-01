Борьбой с IT-преступлениями займутся специальные подразделения МВД

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что министр внутренних дел Владимир Колокольцев по итогам заседания коллегии ведомства принял решение о создании в структуре министерства подразделений, которые будут специализироваться на противодействии преступлениям, совершаемым с использованием IT-технологий.

На официальном сайте МВД сообщается, что новые подразделения сформируют по отраслевому принципу в пределах имеющейся штатной численности. Они появятся как в центральном аппарате министерства, так и в территориальных органах внутренних дел.

Колокольцев поручил руководителям оперативных главков, Следственного департамента и Управления организации дознания подготовить и представить на утверждение документы, где определены организационные структуры, полномочия и функции таких подразделений. После чего эти документы направят их в регионы.

Кроме того, планируется существенно увеличить штат Бюро специальных технических мероприятий МВД России, а также их подразделения на региональном уровне.

Сообщается, что до 30 декабря организационно-штатное управление МВД России подготовит ведомственный приказ по внесению изменений в штатные расписания подразделений центрального аппарата министерства. Одновременно будут разработаны аналогичные приказы в территориальных органах внутренних дел.

На прошедшем в пятницу заседании коллеги ведомства Владимир Колокольцев отметил, что цифровая революция принесла не только блага, новейшие технологии все активнее берет на вооружение и криминалитет: "Посредством Интернета совершаются хищения чужого имущества, ведется торговля наркотиками, оружием, людьми, распространяется экстремистская литература, вербуются новые члены террористических группировок. Среди новых угроз - мошенничества с использованием сотовой связи, а также средств IP-телефонии. Преступники научились подменять подлинные телефонные номера кредитных организаций, государственных служб, выдавая себя за их работников. В прошлом году число противоправных деяний, совершенных с применением информационных технологий, увеличилось в два раза, в январе-сентябре текущего года - почти на 70 процентов", - сообщил министр.

Он считает, что за последние несколько лет многое сделано для повышения результативности предупреждения и пресечения таких преступлений, сокращения возможности использовать передовые технологии в незаконных целях. Совершенствуется нормативная правовая база, в частности, ужесточена ответственность по отдельным видам IT-преступлений и административных правонарушений. В практику внедряются новые формы и методы противодействия им. Заключены соглашения об информационном взаимодействии в электронном виде между МВД России и государственными органами, а также рядом финансово-кредитных организаций на федеральном и региональном уровнях. Для качественного расследования уголовных дел этой категории создаются следственно-оперативные группы из числа наиболее подготовленных сотрудников. "В прошлом и с начала текущего года в полтора-два раза выросло число раскрытых IT-преступлений и направленных в суд уголовных дел. В два раза больше установлено виновных лиц", - подчеркнул Колокольцев.

Министр привел несколько фактов результативной работы. Так, с 2018 года в московском регионе задержаны организованные группы общей численностью почти 30 человек, которые совершали мошеннические действия в отношении пожилых граждан на территории пяти субъектов РФ. Используя мобильную связь, они представлялись сотрудниками банков, социальных служб и под видом получения компенсации за покупку ранее приобретенных товаров или лекарств похищали сбережения пенсионеров. Доказана причастность фигурантов к 87 эпизодам.

В мае нынешнего года была пресечена деятельность группы, управлявшей сетью медицинских клиник в ряде регионов России, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге. Злоумышленники через кол-центры приглашали пациентов, а затем вводили их в заблуждение о наличии у них заболеваний, требующих неотложного дорогостоящего лечения. Для оплаты фиктивных медицинских услуг людей склоняли к оформлению кредитов на суммы до полумиллиона рублей. Уже установлено более 11 тысяч потерпевших по этому делу. По предварительным данным, общая сумма ущерба превысила миллиард рублей.