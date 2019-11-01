ЦБ: В России 3,7 миллиона заемщиков потенциального риска

Банк России с точки зрения потенциальных рисков выделил группу заемщиков, которые активно накапливают долг с 2017 года, привлекая новые кредиты до погашения старых. Их количество составляет 3,7 млн человек, а объем задолженности за этот период увеличился с 0,9 до 2,2 трлн рублей.

Об этом говорится в докладе Банка России "Анализ тенденций на рынке потребительского кредитования физических лиц в 2015-2019 годах на основе данных бюро кредитных историй".

"По кредитам данной группы заемщиков пока не наблюдается просрочки, однако быстрый рост долга может свидетельствовать о возрастающих рисках платежеспособности и подтверждает целесообразность ограничения показателя долговой нагрузки с 1 октября 2019 года", - говорится в докладе.

Общее число заемщиков в России постепенно растет, на 1 сентября оно составило 39,5 млн человек. Две трети из них имеют задолженность по потребкредиту или кредитной карте, сообщает Банк России.

В целом, однако, данные доклада Банка России, скорее, опровергают тезис о том, что значительная часть заемщиков берет кредиты, чтобы перекредитоваться: состав лиц, имеющих задолженность по потребкредитам, постоянно обновляется.

С 2017 года 9,2 млн человек (39% заемщиков, имевших потребительский кредит) погасили задолженность по кредиту и не брали новых потребительских кредитов, а у 12 млн человек (45% заемщиков), имеющих потребительский кредит на 1 сентября 2019 г., отсутствовала задолженность по таким кредитам в 2017 году. С начала 2019 года 4 млн человек (16% заемщиков) погасили задолженность по потребительским кредитам и не брали новых, а 5,6 млн человек (21% заемщиков), не имевших задолженности на 1 января, взяли кредит.

Вместе с тем растет доля заемщиков, имеющих задолженность одновременно по нескольким типам кредитов: если на начало 2015 года только 34% заемщиков имели в сочетании с потребкредитом другой кредитный продукт, то к 1 сентября 2019 года таких заемщиков стало уже 42%. Это, по оценке Банка России, увеличивает риски кросс-дефолта заемщиков, но их должен ограничить введенный механизм расчета долговой нагрузки при выдаче каждого кредита.

Корректный расчет долговой нагрузки, однако, затруднен. Анализ данных трех крупнейших бюро кредитных историй (БКИ) показал, что только по 26% заемщиков идентичная информация содержится в каждом из этих БКИ, то есть банку для расчета показателя долговой нагрузки этих клиентов достаточно обратиться в любое бюро. По остальным заемщикам либо информация есть только в одном БКИ, либо сведения, направляемые банками о разных кредитах, находятся в нескольких БКИ. Таким образом, для корректного расчета обязательств заемщика банку необходимо обращаться в несколько БКИ, отмечает Банк России. Помочь банкам агрегировать информацию из всех БКИ должен закон, находящийся на рассмотрении в Госдуме.