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01.11.2019 15:15
Рубрика: Экономика

ЦБ: В России 3,7 миллиона заемщиков потенциального риска

Текст: Игорь Зубков
Банк России с точки зрения потенциальных рисков выделил группу заемщиков, которые активно накапливают долг с 2017 года, привлекая новые кредиты до погашения старых. Их количество составляет 3,7 млн человек, а объем задолженности за этот период увеличился с 0,9 до 2,2 трлн рублей.
Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Об этом говорится в докладе Банка России "Анализ тенденций на рынке потребительского кредитования физических лиц в 2015-2019 годах на основе данных бюро кредитных историй".

"По кредитам данной группы заемщиков пока не наблюдается просрочки, однако быстрый рост долга может свидетельствовать о возрастающих рисках платежеспособности и подтверждает целесообразность ограничения показателя долговой нагрузки с 1 октября 2019 года", - говорится в докладе.

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
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Общее число заемщиков в России постепенно растет, на 1 сентября оно составило 39,5 млн человек. Две трети из них имеют задолженность по потребкредиту или кредитной карте, сообщает Банк России.

В целом, однако, данные доклада Банка России, скорее, опровергают тезис о том, что значительная часть заемщиков берет кредиты, чтобы перекредитоваться: состав лиц, имеющих задолженность по потребкредитам, постоянно обновляется.

С 2017 года 9,2 млн человек (39% заемщиков, имевших потребительский кредит) погасили задолженность по кредиту и не брали новых потребительских кредитов, а у 12 млн человек (45% заемщиков), имеющих потребительский кредит на 1 сентября 2019 г., отсутствовала задолженность по таким кредитам в 2017 году. С начала 2019 года 4 млн человек (16% заемщиков) погасили задолженность по потребительским кредитам и не брали новых, а 5,6 млн человек (21% заемщиков), не имевших задолженности на 1 января, взяли кредит.

Вместе с тем растет доля заемщиков, имеющих задолженность одновременно по нескольким типам кредитов: если на начало 2015 года только 34% заемщиков имели в сочетании с потребкредитом другой кредитный продукт, то к 1 сентября 2019 года таких заемщиков стало уже 42%. Это, по оценке Банка России, увеличивает риски кросс-дефолта заемщиков, но их должен ограничить введенный механизм расчета долговой нагрузки при выдаче каждого кредита.

Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости
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Корректный расчет долговой нагрузки, однако, затруднен. Анализ данных трех крупнейших бюро кредитных историй (БКИ) показал, что только по 26% заемщиков идентичная информация содержится в каждом из этих БКИ, то есть банку для расчета показателя долговой нагрузки этих клиентов достаточно обратиться в любое бюро. По остальным заемщикам либо информация есть только в одном БКИ, либо сведения, направляемые банками о разных кредитах, находятся в нескольких БКИ. Таким образом, для корректного расчета обязательств заемщика банку необходимо обращаться в несколько БКИ, отмечает Банк России. Помочь банкам агрегировать информацию из всех БКИ должен закон, находящийся на рассмотрении в Госдуме.

Экономика Финансы Долги и кредиты Госфонды и контрольные органы Центральный банк
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